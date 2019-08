Genève peine à attirer de nouvelles sociétés américaines

La présence des grandes entreprises américaines fait partie de l’ADN du canton. Les premières se sont installées dans les années 50 car les infrastructures de la Suisse, et de Genève en particulier, n’avaient pratiquement pas été détruites par le conflit mondial. En 2008, quinze grandes compagnies américaines employaient encore ensemble plus de 7400 collaborateurs (lire notre infographie). L’an dernier, treize grosses sociétés salariaient un peu plus de 6700 personnes dans le canton.

La baisse est frappante, même si de nombreuses entreprises américaines ne fournissent pas leur nombre d’employés. Ces données sont collectées chaque année par la Swiss-American Chamber of Commerce (Amcham). Commentant ces résultats, son directeur général, Martin Naville, souligne que de nombreuses entreprises américaines hésitent à s’établir en Suisse, et à Genève en particulier, en raison de nouvelles incertitudes liées à la vie politique helvétique.

Nouvelles incertitudes

Si l’incertitude sur la fiscalité des entreprises a désormais été levée pour le canton de Genève, le directeur de l’Amcham cite les deux votations qui arrivent à maturité, celle «pour des entreprises responsables» et celle «pour une immigration modérée». Selon lui, ces nouvelles incertitudes retiennent les firmes étrangères si celles-ci projettent de s’établir en Suisse.

Martin Naville estime aussi que Genève doit se battre contre «une concurrence très vive, en particulier des Pays-Bas, de l’Irlande et du Luxembourg». Dans une étude publiée en avril dernier par l’Amcham et le consultant McKinsey, les responsables de ces entités avaient égrené le nom des nouveaux géants américains ayant choisi de s’implanter en Europe: alors qu’Uber, Tesla et Netflix ont tous trois atterri aux Pays-Bas, Airbnb, LinkedIn et Twitter ont choisi la verte Irlande. À leurs yeux, la Suisse a donc perdu de son attractivité.

Le directeur de l’Amcham souligne la force de frappe de ces pays: 100 personnes sont chargées d’attirer les entreprises vers les Pays-Bas et l’Irlande peut compter sur 300 professionnels. Face à ces armadas, la Suisse n’aligne que 50 as du démarchage, Confédération, cantons et communes confondus.

Martin Naville avoue encore sa déception de constater qu’aucune nouvelle compagnie américaine d’une certaine envergure ne s’est dernièrement installée sur les bords du Rhône.

Des grands groupes industriels réduisent donc la voilure dans le canton, à l’exemple de Procter & Gamble (1000 emplois de moins en dix ans), qui fabrique et vend notamment les couches-culottes Pampers ou les rasoirs Gillette. La multinationale chimique DuPont de Nemours, qui a longtemps été la plus grosse multinationale américaine sur sol genevois (800 postes dans les années 90) a également maigri (450 emplois en 2018).

Bonne santé du luxe

La crise des subprimes a signé l’arrêt de mort des activités genevoises de Merrill Lynch. Cette banque d’affaires new-yorkaise a été absorbée par Bank of America, qui, en Suisse, a opté pour les bords de la Limmat. En revanche, sa rivale JP Morgan a doublé son effectif dans le canton, signant la plus belle progression parmi les grandes compagnies originaires des États-Unis. L’effectif de l’entreprise de services à l’industrie pharmaceutique Covance a aussi été en forte hausse ces dernières années, cette firme étant par ailleurs l’un des gros utilisateurs de l’aéroport pour l’envoi de ses tests ou de ses produits.

Un secteur semble aussi avoir pris le relais des anciens industriels, celui du luxe. Tant Coty, qui a repris d’anciennes activités de Procter & Gamble, que Ralph Lauren et, dans une moindre mesure, Elizabeth Arden maintiennent de gros effectifs dans le canton. Mais aucune arrivée d’entreprise américaine importante n’est à signaler. Malgré l’existence de centaines de milliers de mètres carrés de bureaux prêts à les accueillir.