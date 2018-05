Genève n’échappe pas à la ruée sur le whisky nippon

«Je viens de dépenser 13 500 francs pour quatre bouteilles de Hibiki, whisky star au Japon, dont deux crus de 30 ans d’âge», nous annonce un trentenaire, très enthousiaste. Il faut dire que le géant des boissons Suntory Holdings va suspendre la livraison de deux de ses whiskies vedettes, le Hibiki 17 ans d’âge et le Hakushu 12 ans d’âge… faute d’une capacité de production suffisante pour satisfaire la demande. Les derniers lots de ces produits seront acheminés en juin et septembre, et la compagnie ne sait pas quand elle sera en mesure de reprendre les ventes, a déclaré mercredi une porte-parole. Les autres catégories de Hibiki et Hakushu ne seraient pas concernées par la pénurie. Il n’empêche! «Certains flacons japonais sont actuellement disponibles en très faible quantité», indique un employé d’un grand fournisseur de la place qui a vendu hier «son dernier Hibiki de 30 ans d’âge au prix de 5900 francs».

Trois bouteilles...

Les tarifs peuvent sembler indécents, poursuit notre trentenaire qui ne boit, lui-même, plus de whisky depuis un excès de jeunesse. Or, «c’est une vraie source d’investissement. Acheter une bouteille aujourd’hui, avec le régime de rationnement drastique auquel on assiste, c’est faire une vraie bonne affaire!» Selon un vendeur d’alcool genevois, l’amateur achète même une bouteille pour la boire, une pour sa collection et une pour la revendre. La petite crise du whisky nippon est principalement due à un engouement sans précédent des consommateurs pour la production des distilleries du pays du soleil levant. Si la production commerciale de whisky au Japon remonte aux années 1920 avec l’ouverture de la distillerie Yamazaki près de Kyoto, grâce au savoir-faire rapporté d’Écosse par un jeune étudiant, le whisky «made in Japan» n’a acquis une renommée internationale que ces dernières années.

Véritable séisme

«Depuis qu’un Yamazaki a été élu meilleur whisky planétaire en 2013, devant ses rivaux écossais et irlandais, un véritable séisme a secoué le monde du whisky», conclut l’employé d’un grand fournisseur de la place. (TDG)