Genève met fin à une présidence unique du Conseil d'Etat

Est-ce un signe de crise, de lassitude ou une simple prise en compte de la réalité? A voir. Seule certitude, alors que l'abrogation de la présidence unique du Conseil d'Etat n'était pas à l'ordre du jour, le sujet a été traité en urgence ce jeudi 21 novembre en fin de soirée. Et c'est en trois coups de cuillères à pot, une des principales innovation de la constitution de 2012 a été enterrée.

C'est une surprise. Bien sûr, début janvier, le président du conseil d'Etat, Antonio Hodgers, intronisé après le retrait de son prédécesseur Pierre Maudet en septembre 2018, demandait le retour à la présidence tournante. Il déposait un projet modifiant la constitution. Le système antérieur, expliquait-il «avait l’avantage de permettre une implication importante de chacun des membres du collège, leur permettant de représenter celui-ci à tour de rôle tout en se chargeant de la coordination des actions gouvernementales». Enfin, «le travail était mieux réparti entre tous les membres du gouvernement, évitant ainsi que la présidente ou le président ne se retrouve avec une trop grande charge». Face au parlement, le magistrat déplore la confusion entretenue entre la réalité de la présidence et sa représentation: «Le président, n'est pas un capitaine. Il ne définit pas seul le programme du gouvernement.»

Refus en commission

Mais quelques mois plus tard, la commission des droits politiques refusait de bouger par 9 voix (PS, PDC, PLR), contre trois (EàG et Verts) et deux abstentions (MCG). Jeudi soir, le rapporteur de majorité, le PDC Jean-Marc Guinchard résumait l'avis: «Il est bien trop tôt pour tirer des conclusion catégoriques sur cette innovation vu les difficultés que le Conseil d'Etat rencontre depuis le début de la législature sur la bas d'un seul événement». Une allusion à l'affaire Maudet. Les partisans du maintien s'opposent à cette «déresponsabilisation» (Romain de Sainte Marie, PS): «C'est une honte, le Conseil d'Etat doit prendre ses responsabilités.»

«Le Conseil d'Etat a pris conscience que quelque chose ne fonctionne pas, lui rétorque Patrick Lussi (UDC). C'est logiquement qu'il propose de revenir en arrière.» Pierre Vanek (EàG) défend aussi avec délice la présidence collégiale de la constitution fazyste. Il dénonce la volonté de faire du président «une personnalité qui émerge». Et Christian Bavarel (Verts) termine: «La personnalisation du pouvoir est contraire à notre système, conclut . C’est parce que nos institutions ne sont pas personnalisées que les élus peuvent se promener à pied dans les rues.» Indigné, le socialiste Cyril Mizrahi propose un amendement pour en revenir intégralement à la constitution de 1847! Sans succès.

Changement de pied du MCG

Mais un parti a changé d'avis, le MCG. En commission, ses députés s'étaient abstenus. Jeudi soir, il a globalement basculé dans les partisans de la présidence tournante. Pourquoi? Mystère. Seul le député et ancien constituant Patrick Dimier intervient, mais pour défendre la présidence unique! Au vote, la présidence unique est abrogée par 65 voix (MCG, PLR, UDC, Verts, EàG), contre 20 (PS, PDC). Une victoire pour le Conseil d'Etat? Plusieurs motivations contradictoires expliquent certainement ce vote.

Le peuple aura le dernier mot. Il devrait voter en juin la modification constitutionnelle proposée.