Genève met fin à la présidence unique du Conseil d'État

Affaire Adeline: le Conseil d'État tancé

Le Parlement a renvoyé au Conseil d'Etat son rapport sur l'affaire Adeline. Comme annoncé il y a dix jours par la commission de contrôle de gestion,les députés déplorent que de nombreux dysfonctionnements subsistent au sein du système carcéral genevois, six ans après la mort de la sociothérapeute. Les députés déplorent notamment un manque de formation des gardiens, la suppression de la sociothérapie ou encore des problèmes d’effectifs. Le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, Mauro Poggia, s'en est pris vertement aux "conclusions scandaleuses" de la commission: "Nous n'aurions tiré aucune conclusion du drame? Je suis très inquiet. C'est tout simplement scandaleux", explique-t-il. *La commission n'a entendu personne à Curabilis! Elle a fixé sur cette base ses accusations! Ce n'est pas sérieux." Il réfute les arguments des députés et souligne par exemple que la sociothérapie continue d'exister, que la nature de Curabilis est claire et figure dans divers règlements. IL affirme que le personnel est fermé.