Genève médaille d’argent du blanchiment

Avec le renforcement du dispositif législatif en matière de blanchiment, le nombre de communications qui prend le chemin du bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS en franglais, soit Money Laundering Report on Switzerland) a explosé. En 2018, 6126 soupçons ont été déposés auprès de cette administration qui dépend de l’Office fédéral de la police. Le bond par rapport à 2017 est d’environ 30%. Sur ces communications, les trois centres financiers du pays arrivent logiquement en tête. Avec 2332 transmissions, Zurich pèse 38% du total, devant Genève (31%) et le Tessin (13%). Suivent les cantons de Berne, de Saint-Gall et de Zoug avec, respectivement, 365, 221 et 159 communications. Vaud et Bâle-Ville ont transmis moins de 100 informations.

Le pli est désormais pris au sein des banques qui fournissent environ 90% de ces soupçons. Et la progression, s’agissant de Genève, a été fulgurante ces dix dernières années. En 2009 et 2010, les intermédiaires financiers n’avaient transmis que quelque 180 communications. Aujourd’hui, leur nombre a donc décuplé. Selon le MROS, les 6126 notices transmises en 2018 ont concerné un montant total de 17,5 milliards de francs. À noter que 132 communications ont concerné des soupçons de financement du terrorisme. Dans ce domaine, Zurich vient largement en tête (95 avis, soit 72% du total), devant Zoug (8 cas), Genève (7) et Bâle-Ville (6).

(TDG)