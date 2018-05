Genève lance le permis de construire sans papier

Se passer de paperasse pour décrocher un permis de construire est désormais possible. L’État vient de lancer la procédure entièrement numérisée pour les petites autorisations. Elle permet aux propriétaires, aux architectes ou aux régies de déposer et de suivre leur requête entièrement sur Internet, jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Cet outil n’existe pour le moment que pour les autorisations par procédure accélérée (APA). Cela englobe des travaux comme la construction d’une piscine, d’une véranda ou la rénovation d’un appartement. Elles sont délivrées en moyenne en une trentaine de jours.

«C’est un immense travail et une prouesse dont on ne connaît pas d’autres exemples», se félicite Saskia Dufresne, directrice de l’Office des autorisations de construire. Le traitement d’une requête concerne en effet de multiples services qui accordent des préavis et qu’il a fallu intégrer à ce nouvel outil.

«Déposer sa demande par le biais d’Internet présente plusieurs avantages», note le conseiller d’État Antonio Hodgers. Cela permet de déposer un dossier tout de suite complet et évite ainsi des allers-retours fastidieux. Le requérant peut par ailleurs suivre l’avancement du dossier à chacune de ses étapes.

Pour entamer la procédure, il suffit de se rendre sur le site de l’État (ge.ch) et de taper «Demander une APA numérique» dans la recherche. L’accès à la plate-forme nécessite un compte pour les démarches informatiques (e-démarches), au même titre que pour les impôts. Cela permet d’établir une liaison sécurisée entre l’État et ses administrés.

À noter qu’il sera toujours possible de déposer une demande sous forme papier.

Les citoyens pourront consulter les dossiers en se rendant comme aujourd’hui à l’Office des autorisations, où des bornes seront mises à disposition.

L’État travaille déjà à la prochaine étape, à savoir la numérisation des autorisations plus importantes (DD), attendue en 2019. Un crédit d’investissement de 7,8 millions a été voté par le Grand Conseil en février.

