Genève invente la fan zone du foot féminin

La démarche est inédite en Suisse. Une fan zone sera proposée à la population genevoise en juillet pour suivre les dernières étapes de la Coupe du monde de football féminin. La Ville de Genève a présenté mardi ses motivations à la presse. Il s'agit du premier projet à voir le jour dans le cadre de l'année de mairie de Sandrine Salerno. La magistrate, qui s'est hissée au début de juin à la tête de l'Exécutif, a dédié ces douze mois au thème de l'égalité.

«Le sport est un domaine où les stéréotypes sont très forts, explique l'élue socialiste. Les pratiques où prévalent la compétition ou l'endurance sont perçues comme masculines tandis que des disciplines comme la danse, le yoga ou le Pilates sont vues comme très féminines. La Ville veut justement encourager à dépasser ces stéréotypes dans lesquels nous somme toutes et tous enfermés afin que nous puissions trouver un sport qui nous convienne.»

«On est dans le domaine de l'exemple et du symbole», poursuit son collègue Sami Kanaan, conseiller administratif chargé des Sports. Selon lui, la mise en avant d'athlète d'élite est susceptible de «susciter des vocations». Et ceci alors que la Ville mène depuis plusieurs années une réflexion sur les liens entre sport et genre, notamment afin de faciliter l'accès des femmes aux infrastructures. Prochaine initiative dans ce domaine: un parcours sportif est en train d'être dessiné dans l'espoir que les femmes puissent y courir à l'abri de tout harcèlement ou autre quolibet sexiste.

Ancienne capitaine de l'équipe suisse de football féminin, Caroline Abbé se déclare «surprise en bien» de cette première suisse. Selon elle, le football féminin connaît un «développement extraordinaire dans le monde entier», alors qu'elle même a dû frayer son chemin à la dure. «J'ai eu beaucoup de moqueries et mes coéquipiers pensaient que la présence d'une fille les ferait perdre», témoigne-t-elle. Elle espère que cette première fan zone poussera des filles à s'inscrire dans les clubs, mais elle craint que l'absence de l'équipe suisse, qui ne s'est pas qualifiée pour ce mondial, nuise au succès de cette expérience.

En quoi le foot féminin diffère-t-il de sa version masculine? «Le jeu des femmes est décrit comme plus lent ou moins dynamique, mais ce sont des clichés, assure Sandrine Salerno. En revanche, quand les femmes jouent, il y a moins de mélodrame, on ne voit pas des joueuses se tordre de douleur.» Pour Serge Zanicoli, responsable du foot féminin à l'Association cantonale genevoise de football, «les femmes sont plus respectueuses entre elles et à l'égard de l'arbitrage et elles sont plus passionnées».

Pour des questions de moyens, seules les demi-finales et finales pourront être suivies dans cette première fan zone genevoise qui se veut une expérience pilote, à réitérer en fonction du succès rencontré. Des matches seront retransmis du 2 au 7 juillet. Des animations annexes sont prévues, comme un baby foot géant ou la possibilité de participer à des mini-matches en compagnie de footballeuses confirmées. Plusieurs clubs genevois tiendront des buvettes.

(TDG)