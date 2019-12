Genève internationale: dernière chronique

Après la grande conférence quadriennale de la Croix-Rouge, qui vient de mobiliser le ban et l’arrière-ban de la Genève internationale et de la diplomatie suisse, ce début de semaine a été largement consacré au Forum global sur les réfugiés. Codirigé par le HCR et la Suisse avec le concours de la Turquie, Pakistan, Éthiopie et de l’Allemagne notamment, il fait suite au Pacte mondial sur les réfugiés adopté l’an dernier. Recep Tayyip Erdogan et Imre Khan, les premiers ministres turc et pakistanais, ont tenu à faire le déplacement pour tenter d’obtenir des fonds supplémentaires en faveur des millions de réfugiés qu’ils accueillent chez eux. Avec un succès mitigé malgré la mobilisation du secteur privé. À la bourse des affaires internationales, le sort de 25 millions de déplacés n’attire pas vraiment les investisseurs... Cette chronique de fin d’année sera aussi la dernière sous cette forme: après vingt-deux ans d’activité au Club suisse de la presse, voici venu le moment de tirer la prise et de passer à autre chose. Près de 3000 conférences organisées et de dizaines de chefs d’État et de ministres reçus, des centaines d’ONG accueillies, tel est le bilan de ces deux décennies, commencées avec la conférence de presse de Fidel Castro lors de sa visite à Genève en mai 1998 et closes avec une cérémonie commémorative organisée par la mission de Cuba à l’occasion du troisième anniversaire de sa mort. Héros pour les uns, et notamment pour les Sud-Africains, dont l’ambassadrice a rappelé tout ce que son pays et Nelson Mandela lui devaient, incarnation du mal pour les autres, Castro boucle ainsi la boucle, perpétuant un mythe qui est loin d’être mort pour la moitié de l’humanité qui vit au sud et à l’est de l’Europe. Ces vingt années passées à tenter de faire vivre la Genève internationale dans la presse suisse et étrangère n’auront pas été de tout repos. Sans cesse il a fallu remettre l’ouvrage sur le métier, convaincre les membres et les donateurs, les journalistes et les intervenants, toujours tentés de n’écouter et de n’exprimer que leurs points de vue propres, sans égard pour le camp adverse. Jamais les beaux mots de démocratie et de droits humains, pourtant sur toutes les lèvres, n’auront été si maltraités dans les faits. Et le combat continue, auprès de nos autorités municipales, cantonales et fédérales, guettées elles aussi par le politiquement correct et tout ce qui sort du cadre, et qui voudraient une information exclusivement virtuelle, réservée aux réseaux sociaux, et libérée des aspérités et des aléas des rencontres physiques, sans lesquelles il n’est pourtant pas de communication réelle. Mais la vie continue et le monde avance toujours, cahin-caha. En 2020, on fêtera le centenaire du multilatéralisme et les 75 ans de l’ONU. Une belle exposition présente leur histoire et ses enjeux à la Bibliothèque du Palais des Nations. Et dès le 8 janvier, 1000 élèves de 25 pays réunis par le Lycée Voltaire de Ferney vont lancer une réflexion autour des trois axes définis par Antonio Guterres: quel est l’avenir du multilatéralisme? Quel monde voulons-nous en 2045? Comment résoudre les défis posés par les grandes tendances mondiales, explosion et vieillissement démographiques, changement climatique, croissance des inégalités?