Genève inaugure un centre de lutte contre le cancer

Le Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie (CRTOH) a été inauguré lundi à Genève. Cette structure, réunissant 130 chercheurs et médecins suisses et internationaux, doit jouer un rôle de pont pour intégrer les découvertes de la recherche au traitement des patients.

Le CRTOH est le fruit d'un partenariat public-privé, réunissant d'un côté l'Université de Genève (UNIGE) et de l'autre un consortium original de plusieurs fondations privées. Le centre vise à fédérer les talents en matière d'oncologie et renforcer la force de frappe contre le cancer, a fait savoir l'UNIGE.

La nouvelle entité devrait devenir une pièce majeure du Centre suisse du cancer - Arc lémanique (SCCL), qui regroupe sous une même bannière les universités de Genève et de Lausanne, l'EPFL, les HUG et le CHUV. Ce SCCL a l'ambition de devenir le premier réseau suisse de cancérologie véritablement intégré.

Le cancer reste l'une des principales causes de mortalité en Suisse. Chaque année, il fait près de 15'000 victimes. Si les traitements sont aujourd'hui plus performants, la complexité requiert plus que jamais une mise en commun des compétences et une réflexion régionale de prise en charge des patients. (ats/nxp)