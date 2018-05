Genève gratuit et en plein air: vos meilleurs endroits

Pointe de la Jonction, grillades à la perle du lac, chaises longues au Parc La Grange… Genève regorge d’espaces publics où nager, bronzer, pique-niquer ou faire des grillades. Depuis l’été 2017, la carte ci-dessous regroupe les contributions d’internautes genevois. Elle vous permet d’en ajouter, sans inscription préalable, et de voter pour ou contre chaque lieu.

Mode d’emploi:

1. Choisir précisément l’emplacement

2. Cocher les icônes indiquant si on peut nager, pique-niquer, faire des grillades ou bronzer

3. Si possible, précisez si le lieu est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’en voiture ou à vélo

4. Donner un nom et une description



L’entrée sera visible par tous dès sa validation.

Cliquez sur «Allez-y» ou «Evitez», en bas des entrées, pour recommander ou déconseiller les lieux.

Note: la carte est réservée aux lieux publics et gratuits. Les titres et descriptions peuvent être édités pour plus de lisibilité et notamment pour retirer la promotion d’établissements payants.

En savoir plus:

• les chaises longues publiques de la Ville de Genève

• les espaces grillades de la Ville de Genève

• les barbecues municipaux de Carouge (TDG)