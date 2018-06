Genève est enfin reliée à la «capitale» de l’Afrique

L’aéroport de Genève a vécu à l’heure éthiopienne vendredi. Une cérémonie était organisée en grande pompe pour accueillir le vol inaugural de la ligne directe d’Ethiopian Airlines entre Addis-Abeba et Genève. Un Boeing 787-8 Dreamliner flambant neuf s’est posé à 7?h?25 sur le tarmac de Cointrin, où il a été arrosé par les traditionnels jets d’eau des pompiers.

À son bord, le patron d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, et le chef de mission suppléant de l’ambassade de Suisse en Éthiopie, Jean-Marc Flückiger. Ils ont été accueillis à leur descente d’avion par le directeur de Genève Aéroport, André Schneider. L’ambassadeur d’Éthiopie à Genève, Negash Kebret, a également participé à la cérémonie, ainsi que le directeur général de l’OMS, l’Éthiopien Tedros Adhanom Gebreyesus.

Trait d’union bienvenu

Avec trois vols par semaine disponibles depuis le 3 juin, cette ligne aérienne directe renforcera les liens entre les deux villes et les deux pays. Un trait d’union bienvenu notamment pour les milieux économiques, mais aussi pour la Genève internationale, qui est ainsi reliée à la «capitale» de l’Afrique, siège de l’Union africaine, où la présence d’agences onusiennes est également très forte.

«Il y a énormément de connexions entre Addis-Abeba et l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), souligne la porte-parole de ce dernier, Alessandra Vellucci. La commission économique de l’ONU pour l’Afrique a son siège dans la capitale éthiopienne, et son pendant européen, avec lequel elle travaille étroitement, est basé ici. De plus, l’Union africaine est notre partenaire principal pour l’Afrique. Nous venons par exemple de renforcer notre coopération sur les objectifs pour le développement durable.»

De nombreuses agences onusiennes basées à Genève, comme la Cnuced (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), l’OMS, le HCR ou l’OIT (Organisation internationale du travail), ont des bureaux à Addis-Abeba ou y mènent des programmes dans le commerce, la santé, le changement climatique, les réfugiés ou les migrations. «Toutes ces agences sont très présentes sur le terrain, ajoute Alessandra Vellucci. Ce vol direct facilitera grandement le travail de leurs collaborateurs.»

Dans le monde économique aussi on salue l’ouverture de cette liaison entre Genève (et donc la Suisse) et Addis-Abeba. L’Éthiopie cherche en effet à attirer sur son sol les investisseurs étrangers, lesquels sont particulièrement intéressés par ce pays qui, bien que figurant parmi les vingt-cinq plus pauvres de la planète, connaît une des plus fortes croissances économiques au monde.

L’eldorado éthiopien

«L’Éthiopie affiche un taux de croissance défiant toute concurrence depuis dix ans», note Vincent Subilia, directeur adjoint de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG). Celle-ci coorganisait vendredi, en marge du vol inaugural d’Ethiopian Airlines, un forum sur les échanges économiques entre la Suisse et l’Éthiopie. L’événement a fait salle comble. «L’Éthiopie constitue un relais de premier plan, en particulier dans le domaine des matières premières, des ressources agricoles et des produits textiles, de même que pour les besoins en infrastructures auxquels peuvent répondre les entreprises genevoises, précise Vincent Subilia. À ce titre, le nouveau vol direct facilitera l’accès à ce marché de 100 millions de consommateurs.»

Thomas Seghezzi, le directeur du Swiss-African Business Circle (SABC), qui coorganisait le forum, confirme que les liaisons aériennes contribuent fortement au développement des investissements dans les pays concernés. «Cela va en inciter certains à s’intéresser de plus près à l’Éthiopie, même si plusieurs secteurs économiques potentiellement intéressants pour les entreprises suisses restent contrôlés par l’État. De plus, la liaison avec le hub d’Addis-Abeba, qui a des connexions directes avec plus de cinquante destinations sur le continent africain, donnera aussi aux investisseurs suisses un accès à de nombreux pays.»

Porte ouverte sur l’Afrique

C’est justement ce hub qui intéresse Genève Aéroport, comme l’explique son directeur, André Schneider: «Notre priorité actuelle, c’est de développer les lignes intercontinentales. Cette première liaison long-courrier avec l’Afrique subsaharienne offre une bonne couverture pour les voyageurs d’affaires ou les touristes qui veulent aller directement en Afrique. En plus, Ethiopian Airlines est une compagnie reconnue pour sa ponctualité et la qualité de son service.»

Des liens anciens avec la Suisse

Si la nouvelle liaison aérienne va contribuer à rapprocher la Suisse et l’Éthiopie, les deux pays avaient déjà tissé des liens avant l’invention de l’aviation. Certains ressortissants helvétiques ont ainsi joué un rôle à la cour de l’empereur Ménélik II, à la fin du XIXe siècle. Outre son horloger jurassien, le monarque avait à ses côtés un Thurgovien, Alfred Ilg, qui contribua au développement et à la modernisation du pays. Cet ingénieur, qui avait fréquenté le poète Arthur Rimbaud dans sa période éthiopienne, construisit des routes et des ponts, organisa le service postal et participa à la construction de la ligne de chemin de fer reliant Addis Abeba à Djibouti. Il finit même par conseiller l’empereur sur sa politique extérieure.

En 1924, le ras (roi) Tafari Makonnen, futur empereur d’Éthiopie sous le nom d’Haïlé Sélassié, visita Genève, où se trouvait le siège de la Société des Nations (SDN), ancêtre de l’ONU, à laquelle son pays venait d’adhérer. Douze ans plus tard, il revint, cette fois en tant qu’empereur, plaider en vain devant la SDN la cause de l’Éthiopie suite à son invasion par l’Italie fasciste. Possédant une maison à Vevey, il avait même demandé l’asile à la Suisse, mais le Conseil fédéral refusa, pour ne pas se mettre l’Italie à dos.

«Cela fait dix ans que nous voulions créer cette ligne»

Symbole de la croissance économique du pays, Ethiopian Airlines, a connu un rapide développement ces dernières années. Fondée il y a plus de septante ans et détenue à 100% par l’État éthiopien, cette compagnie aérienne est devenue la première sur le continent africain. Et elle compte bien poursuivre son expansion, comme elle le fait avec la nouvelle liaison directe Genève – Addis-Abeba. Les explications de son directeur général, Tewolde Gebremariam.

Monsieur Gebremariam, en quoi cette liaison directe avec Genève est-elle importante pour votre compagnie?

Genève est la ville des organisations internationales, et celles-ci sont très présentes en Afrique. Leurs collaborateurs apprécieront d’avoir cette liaison aérienne, avec des correspondances vers cinquante-huit destinations sur tout le continent africain, en moins de deux heures d’attente. Nous avons aussi des connexions avec l’Amérique, l’Asie du Sud-Est, la Chine, l’Inde et bientôt l’Indonésie. Par ailleurs, le tourisme s’est fortement développé, de l’Europe vers l’Afrique mais aussi dans l’autre sens. Sur notre vol inaugural, nous avions soixante-trois touristes éthiopiens venant visiter Genève. La classe moyenne est en train de grandir rapidement en Afrique et elle aime voyager. D’autre part, il y a de plus en plus de touristes suisses qui visitent l’Afrique. Enfin, beaucoup d’entreprises suisses, comme Nestlé, Swatch, Oméga ou Novartis, sont actives en Afrique. Cette liaison va donc contribuer au développement du tourisme et de l’économie.

Pourquoi n’avoir pas ouvert cette ligne avec la Suisse plus tôt?

La Suisse en général et Genève en particulier étaient dans notre radar depuis quelque temps. Cela fait dix ans que nous réfléchissions à créer cette liaison. Mais le volume de passagers que nous pouvions alors capter était trop faible pour justifier une ligne directe. Nous avons donc attendu que le marché soit mûr pour cela. Pendant ce temps, nous avons agrandi notre réseau africain, ce qui nous permet aujourd’hui d’offrir une excellente connectivité vers toute l’Afrique.

Quel développement prévoyez-vous pour votre compagnie ces prochaines années?

Nous sommes en train d’élaborer notre feuille de route à l’horizon 2030. Nous prévoyons de maintenir une croissance de 20 à 30% par an. Par ailleurs, nous améliorons et agrandissons nos infrastructures et nos terminaux. De plus, nous avons une des flottes les plus jeunes et les plus modernes du secteur aérien. Nous investissons beaucoup pour être sûrs de continuer à croître dans le futur. (TDG)