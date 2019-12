Genève est en bonne voie de contrôler l'épidémie du SIDA

Grâce au traitement antirétroviral, l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est aujourd’hui presque comparable à celle des personnes séronégatives, et une personne sous traitement antirétroviral efficace ne transmet pas le virus, y compris lors des rapports sexuels. Au vu de ces constats scientifiques, ONUSIDA a formulé en 2013 l’objectif «90-90-90»: A l’horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH devraient connaître leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées devraient recevoir un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral devraient avoir une charge virale durablement supprimée.

Genève a réussi ce pari! A l’occasion de la Journée mondiale du SIDA, notre canton publie ses indicateurs d’avancement vers l’objectif 2020 de l’ONUSIDA. Aujourd’hui, à Genève, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, dont 96% reçoivent un traitement antirétroviral et 94% ont une charge virale durable supprimée.

«Soutien infaillible de l'Etat»

90-96-94: une étape importante est donc franchie dans la lutte contre le VIH dans notre canton. «C’est le moment de reconnaître le soutien infaillible de l’Etat de Genève qui a mené une politique proactive de prévention, d’accès aux soins et de soutien aux personnes concernées par le VIH depuis les années 1980, qui a financé un réseau socio-médical dédié au VIH depuis plus de trente ans, et qui a notamment fait figure de pionnier en matière d’accès aux traitements antirétroviraux en 1996», soulignent la Professeure Alexandra Calmy, responsable de la consultation VIH aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et Heide Jimenez Dávila, présidente du Groupe sida Genève, dans un communiqué du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

«Ces résultats démontrent clairement que la politique de santé contre la propagation du VIH et la promotion de la santé sexuelle, défendue et financée par l'Etat de Genève et le département en charge de la santé depuis le début de l'épidémie, a porté ses fruits», ajoutent les deux spécialistes. Le Service du médecin cantonal attribue, de son côté, une grande partie de cette réussite à «l'excellente collaboration et coordination entre les différents acteurs cantonaux. Les institutions, les médecins et laboratoires de ville, les HUG et les associations ont œuvré et oeuvrent encore, grâce à une volonté politique renouvelée chaque année à combattre cette maladie ainsi que les discriminations qui lui sont liées.»

«La route est encore longue»

«Le nombre de nouveaux diagnostics a fortement baissé l’année passée en Suisse, et dans notre canton également. Le programme d’accès à la prophylaxie pré-exposition PrEP (PrePared) permet d’augmenter le nombre de personnes bénéficiant d’un traitement préventif, leur évitant ainsi d’acquérir le virus du SIDA. L’effort doit être toutefois soutenu, car pour éliminer le SIDA d’ici 2030 dans notre pays, la route est encore longue, à la hauteur des espoirs qu’un tel objectif suscite», peut-on encore lire dans le communiqué.

Depuis 1998, le 1er décembre marque la Journée mondiale de sida, une journée internationale consacrée à la sensibilisation à la pandémie et à la mémoire des 32 millions de personnes qui sont décédés de suite de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie. Selon les estimations d’ONUSIDA, environ 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde à l’heure actuelle, dont environ 24 millions ont accès à des traitements antirétroviraux hautement efficaces.