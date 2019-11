Genève est divisé sur l’avenir de l’aéroport. Duel en vidéo

L’Aéroport et son développement sont au cœur d’un débat qui fait rage. Le 24 novembre, les Genevois se prononcent sur l’initiative «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport» et son contre-projet. La première a été lancée par des associations de riverains, lassées de la croissance du trafic au-dessus de leur tête. Le second est le contre-feu que la droite du Grand Conseil lui oppose.

Si les deux textes énumèrent des principes a priori guère antagonistes, ils reflètent en revanche une vision différente de l’avenir de la plate-forme aéroportuaire. Jean-François Bouvier a été l’un des instigateurs de l’initiative. Vincent Subilia dirige la Chambre de commerce et d’industrie (CCIG). Sur ce dossier, tout les oppose, sauf un point: ils sont tous les deux membres du Parti libéral-radical. Interview croisée.

M. Subilia, dimanche, la Verte Lisa Mazzone est arrivée en tête dans presque toutes les communes riveraines de l’aéroport, y compris celles qui votent à droite. De mauvaise augure pour vous?

Vincent Subilia:

Je ne l’espère pas. Mais son résultat témoigne effectivement d’une préoccupation au sujet des questions environnementales dont il faut tenir compte. D’ailleurs, la CCIG vient de publier un important rapport sur le développement durable. Mais l’initiative n’apporte pas de solution à ce propos.

Jean-François Bouvier:

Ce résultat reflète un énorme ras-le-bol. Les communes de la Rive droite ne sont pas des bastions écolos, mais leurs habitants sont arrivés à un tel degré de saturation qu’ils essaient de trouver des solutions avec leur bulletin de vote. Les nuisances ne cessent d’augmenter, il est indispensable de trouver des solutions.

Le développement de l’aéroport n’est-il pas le prix à payer pour notre prospérité?

J.-F-B.:

Non, car nous avons changé de registre. Le développement ne peut pas s’accompagner d’une explosion des nuisances. Il faut chercher désormais une croissance qualitative et maîtrisée qui réduit au strict minimum les impacts négatifs. Dans dix ans, l’aéroport va générer 40% des oxydes d’azote du canton.

V.S.:

Je préfère parler de croissance équilibrée. Il faut bien entendu intégrer l’urgence climatique. Mais il ne faut pas oublier le rôle moteur que joue l’aéroport pour notre économie. La préoccupation majeure des Genevois, c’est l’emploi. Et l’aéroport et l’emploi sont intimement corrélés. L’aéroport, ce sont 10 000 places de travail sur le site et 30 000 emplois indirects. À cela s’ajoute le rôle majeur de l’aéroport pour la Genève internationale. On ne peut pas prendre le risque de le brider pour des motifs politiciens et mettre l’emploi en péril.

J.-F-B.:

Mais de quels emplois parle-t-on? Des salaires versés aux employés sur le tarmac? Ils ne permettent pas de vivre à Genève, raison pour laquelle ils sont surtout occupés par des frontaliers. Ce sont des emplois low cost, où les conflits sociaux se multiplient. Vous devriez plutôt défendre des emplois de qualité.

V.S.:

Je parle de la finance, des matières premières et de l’horlogerie. Ces trois secteurs fournissent 70% des recettes fiscales. Ils sont basés sur l’exportation et ont besoin d’une bonne desserte. L’aéroport est le poumon de Genève. Et il transporte 95 000 tonnes de fret par année.

J.-F-B.:

On ne va pas justifier tous ces vols au motif qu’ils transportent du fret! 30% des vols européens sont effectués pour les affaires. Cela signifie que 70% le sont pour le tourisme. Rien qu’Air France offre 60 vols par semaine pour Paris. C’est complètement démesuré.

V.S.:

Les vols touristiques permettent notamment aux communautés étrangères de rentrer chez elles voir leur famille. C’est un aspect social qu’il ne faut pas négliger.

J.-F-B.:

Il n’empêche. Nous allons passer de 180 000 à 236 000 mouvements en 2030. Cela fait un avion toutes les 90 secondes.

M. Subilia, autant de vols, est-ce vraiment envisageable?

V.S.:

Mais ce sont des prévisions qui ne se vérifient pas. La réalité, c’est que le trafic a baissé de 1,9% en 2018.

J.-F-B.:

Et de seulement 0,04% cette année, l’équivalent d’un demi-avion! Ces 236 000 mouvements, annoncés par la Confédération, sont la jauge à laquelle l’aéroport va s’adapter.

V.S.:

Mais la tendance est à réduire les vols car on remplit mieux les avions. Et ces derniers vont devenir moins bruyants. La courbe de bruit va d’ailleurs se réduire d’ici à 2030. À cette date, moins de personnes seront touchées par le bruit. Cela répond aux préoccupations des riverains.

J.-F-B.:

Cette courbe est calculée.

V.S.:

Et alors?

J.-F-B.:

Elle ne correspond pas au bruit que les gens entendent. Si vous êtes juste en dehors de cette courbe, on vous dira que vous n’êtes pas gêné par les avions. On dit qu’elle va diminuer, mais on joue sur l’épaisseur du trait. Cela ne changera rien pour les habitants.

Initiative inutile ou moyen de pression?

M. Bouvier, que voulez-vous donc faire de l’aéroport?

J.-F-B.:

Nous ne voulons pas en faire un aérodrome mais freiner ses nuisances, qui sont devenues insoutenables. La Constitution doit fixer un cadre. Depuis longtemps, nos autorités ont laissé aller une situation qui est devenue inacceptable. Il faut se fixer des limites et imposer des restrictions. Mais pas avec des taxes de 1 fr. 50 par billet, cela n’aura aucun effet.

V.S.:

Mais votre initiative n’aura aucun effet sur les nuisances sonores. Ce n’est pas en soumettant l’aéroport aux aléas des majorités politiques que vous obtiendrez les résultats escomptés. On prend le risque de décisions déconnectées des réalités du marché. Le temps de l’économie n’est pas le temps du politique. C’est la porte ouverte à toutes les dérives.

L’aviation relève du droit fédéral. À quoi va servir l’initiative?

J.-F-B.:

Il est sain qu’un parlement puisse débattre de son aéroport, mais il ne s’agit pas de s’immiscer dans l’opérationnel. Nous avons bien des débats sur la santé ou les TPG. Et, pendant ce temps, les bus n’arrêtent pas de circuler.

L’initiative permettra de fixer un cadre sur ce que les Genevois veulent pour leur aéroport. Puis, elle servira de levier. Le gouvernement se sentira renforcé pour revendiquer les attentes légitimes de la population. L’initiative a déjà permis de faire pression. Des compagnies ont annoncé des mesures, même si elles sont insuffisantes. Le contre-projet, lui, est insipide et indolore.

V.S.:

La démocratie n’est pas absente de l’aéroport. Les partis sont représentés à son conseil d’administration. Une convention d’objectifs lie le gouvernement et l’Aéroport. Par ailleurs, ce dernier a déjà annoncé des mesures pour limiter les vols de nuit et des compagnies vont renouveler la moitié de leur flotte avec des avions moins bruyants. Le contre-projet a le mérite d’apporter une vision plus équilibrée en tenant compte du développement durable.