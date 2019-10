Genève doit mieux développer ses réseaux écologiques

La Cour des comptes s’est penchée sur un sujet dans l’air du temps: la biodiversité. Elle s’est autosaisie de ce thème, estimant qu’il y a là des enjeux sociaux, économiques et environnementaux importants. Les magistrats ont donc évalué les mesures volontaires en faveur de la biodiversité prises par le Canton et les 23 communes urbaines genevoises, sous l’angle de leur efficacité, de leur coût et de leur succès auprès de la population. «Mais le but n’est pas de nous immiscer dans le débat sur les abattages d’arbres», prévient préalablement le président de la Cour, François Paychère.

L’action des collectivités est globalement jugée positive, mais le rapport pointe une faiblesse dans le maillage vert du territoire. Le développement de réseaux écologiques entre les espaces dévolus à la biodiversité permettrait une meilleure diffusion des espèces animales et végétales. Une bonne coordination entre les communes est ainsi nécessaire. Par ailleurs, si la Cour constate que la population, qui a été sondée, accueille plutôt bien le passage à un entretien moins propre-en-ordre et plus naturel des parcs et autres lieux de verdure, elle déplore que les raisons de ce changement soient souvent mal connues du public. Elle recommande donc d’améliorer la communication et la sensibilisation, en particulier dans les écoles, afin d’accompagner cette évolution. En outre, elle souligne qu’un tel changement de paradigme nécessite de revoir la formation du personnel technique chargé de l’entretien des espaces verts, voire d’acquérir du nouveau matériel.

L'exemple de Saint-Georges

Pour illustrer les bienfaits d’un entretien moins intensif des espaces verts, François Paychère cite l’exemple du cimetière de Saint-Georges, l’un des six cas concrets analysés: «Des allées purement minérales ont été remplacées par des cheminements où la végétation pousse entre le gravier. C’est bon pour la biodiversité, ça diminue l’impact du rayonnement solaire et ça permet de faire des économies car cela demande moins d’entretien qu’un gazon ou qu’une surface devant être régulièrement désherbée.»

Le magistrat note que l’Office cantonal du génie civil a déjà bien intégré la biodiversité, par exemple dans sa manière d’entretenir les bords de routes, alors que l’Office des bâtiments est encore attaché à une horticulture plus classique. Dans un communiqué, le Département du territoire affirme qu’il accepte ces recommandations. «Elles vont dans le sens du plan d’action de l’État pour la biodiversité, mais leur mise en œuvre dépendra des budgets votés par le Grand Conseil, précise la directrice de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature, Valentina Hemmeler Maïga. Et les résultats ne se verront que dans quelques années.»