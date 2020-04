«Genève dans l'oeil d'Instagram», la sélection du 27 avril 2020

Malgré la levée progressive, dès aujourd'hui, du semi-confinement et le retour au travail de plusieurs secteurs d'activité, le virus occupe toujours le terrain genevois. Grâce aux @igersgeneva, nous vous proposons, comme chaque semaine, de faire une pause de quelques minutes dans votre quotidien confiné (ou pas!) et de vous évader grâce aux plus belles photos de notre canton. Continuez à prendre soin de vous!

Pour pouvoir faire partie des images sélectionnées par IgersGeneva puis diffusées sur notre site, il vous suffit de mentionner dans la légende ou dans les commentaires de votre photo #igersgeneva.

Découvrez ci-dessous les précédentes sélections:

17 février 2020



10 février 2020



4 février 2020



28 janvier 2020



20 janvier 2020



13 janvier 2020



6 janvier 2020



16 décembre 2019:



9 décembre 2019:



2 décembre 2019:



25 novembre 2019:



18 novembre 2019:



11 novembre 2019:



4 novembre 2019:



14 octobre 2019:



7 octobre 2019:



30 septembre 2019:



23 septembre 2019:



16 septembre 2019:



9 septembre 2019:



2 septembre 2019:



26 août 2019:



1er juillet 2019:



24 juin 2019:



17 juin 2019:



11 juin 2019:



3 juin 2019:



27 mai 2019:



20 mai 2019:



13 mai 2019:



6 mai 2019:



29 avril 2019:



8 avril 2019:



1er avril 2019:



25 mars 2019:



18 mars 2019:



11 mars 2019:



4 mars 2019:



11 février 2019:



28 janvier 2019:



21 janvier 2019:



14 janvier 2019:



7 janvier 2019:



17 décembre 2018:



10 décembre 2018:



3 décembre 2018:



26 novembre 2018:



19 novembre 2018:



12 novembre 2018:



5 novembre 2018:



22 octobre 2018:



15 octobre 2018:



8 octobre 2018:



1er octobre 2018:



24 septembre 2018:



17 septembre 2018:



10 septembre 2018:



3 septembre 2018:



28 août 2018: