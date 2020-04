Genève craint une hausse des violences domestiques

C’est un des risques du confinement. Tous les pays qui ont mis en place des mesures drastiques pour limiter la propagation du Coronavirus craignent une hausse des violences conjugales.

Deux semaines après le début des restrictions, le phénomène redouté se confirme déjà en France. Une augmentation de plus de 30% des signalements est constatée en province et à Paris, rapportait récemment «Le Monde».

À Genève, en revanche, les chiffres s’avèrent étonnamment stables. «À l’heure actuelle, nous n’observons pas de recrudescence des cas bien que nous soyons très attentifs à cette problématique», affirme Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. Même constat du côté des Hôpitaux universitaires genevois: «Pour l’instant, nous n’avons pas d’augmentation de l’activité des consultations mais plutôt le contraire (-1/3). Nous restons néanmoins vigilants», note Emmanuel Escard, médecin responsable de l’unité de Médecine et prévention de la violence.

Vaud épargné aussi

Cette situation ne semble pas propre à Genève. La police vaudoise fait savoir qu’aucune hausse n’a été recensée sur son territoire non plus. La Suisse échapperait-elle à la tendance? Comment expliquer ce décalage avec la France?

Tous les spécialistes l’affirment pourtant: le risque d’exacerbation des tensions et des déviances est réel dans le contexte actuel. «Les distances physiques et psychiques qui participent à la régulation des relations interpersonnelles sont réduites, détaille le psychologue Nicolas Leuba. Les gens sont plus irritables, le risque de conflit s’avère par conséquent plus important.»

Les études réalisées dans le domaine sont catégoriques. «Une augmentation du stress liée à des événements qui chamboulent la vie des gens va de pair avec une augmentation de la violence», résume Muriel Golay, directrice du Centre LAVI d’aide aux victimes d’infractions. L’expérience des pays qui ont déjà vécu des expériences de confinement l’atteste. «Une hausse des divorces et des passages à l’acte violents y ont été observés», note Colette Fry, directrice du Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences domestiques (BPEV). Les deux expertes rappellent que les violences domestiques s’expliquent à la fois par des causes individuelles, relationnelles, communautaires et sociétales. «Or, la crise sanitaire que nous traversons actionne l’ensemble de ces facteurs», soulignent-elles.

Comment se fait-il que cette réalité ne transparaisse pas dans les statistiques des services d’urgence?

Le semi-confinement

Pour le professeur de psychiatrie Panteleimon Giannakopoulos, l’explication vient en partie de l’option retenue par le Conseil fédéral, à savoir le semi-confinement, par opposition au confinement strict à la française. «Les habitants ont toujours la possibilité de sortir lorsque la tension monte sans risquer d’être contrôlés dans la rue. Cela laisse une dernière soupape qui permet d’éviter le passage à l’acte.»

Le médecin relève par ailleurs que la misère sociale et l’agressivité urbaine n’atteignent pas le même niveau en Suisse qu’en banlieue parisienne ou dans d’autres villes européennes. «Les appartements sont aussi plus vastes chez nous, chacun dispose d’un plus grand espace vital. En période de confinement, cela a son importance.»

Pesée des risques

D’autres éléments plus personnels entrent également en compte. Muriel Golay évoque un état d’esprit qui se rapproche de l’instinct de survie. «Avec la crise sanitaire, tout s’est arrêté brutalement. Beaucoup de gens sont encore occupés aujourd’hui à réorganiser leur quotidien et redéfinir leurs priorités.» Une pesée des risques peut être aussi effectuée par les victimes: «Certaines se demandent si c’est le bon moment de chercher une issue à leur problème alors que le monde va mal, avance la directrice du Centre LAVI. La situation instable que nous vivons incite les gens à serrer les dents.»

Il est aussi certainement plus compliqué pour les victimes d’appeler à l’aide durant cette période de repli. Outre la présence de l’auteur des violences, «elles peuvent être parfois très isolées et n’ont plus de relais pour les soutenir dans leurs démarches», observe Élise Jacqueson Maroni, responsable de la communication de l’association d’Aide aux victimes de violence en couple (AVVEC).

De son côté, le directeur du Service de la protection des mineurs (SPMi), Carlos Sequeira, informe que, dans certaines familles, les enfants ont pu être scolarisés malgré l’interruption des cours. «Nous avons proposé cette solution pour éviter que le huis clos génère un regain de tensions dans les foyers. Cela semble fonctionner.»

Les spécialistes sondés ne se font cependant guère d’illusion. Si les mesures de confinement devaient durer encore plusieurs semaines, les cas de violence augmenteraient forcément. «Les conflits peuvent être évités durant une période limitée, mais pas sur le long terme, observe Panteleimon Giannakopoulos. Les gens réagissent beaucoup mieux à un stress aigu qu’à un stress chronique mêlé à une grande incertitude.»

Une recrudescence du nombre d’agressions n’est pas à exclure non plus au moment du déconfinement, y compris en dehors de la sphère domestique. «D’une part, les victimes se sentiront peut-être plus libres d’appeler à l’aide, ce qui créera une augmentation brutale, car retardée, des demandes au réseau, relève Muriel Golay. D’autre part, tout le monde voudra faire la fête, ce qui peut, après une période de contrainte comme celle du confinement, avoir également une part morbide.»

Qui contacter?

La ligne d’écoute cantonale en matière de violences domestiques ouverte 24h sur 24: 0840 110 110

La police: 117

Le site Internet: www.violencequefaire.ch

La foire aux questions réalisées par l’ordre des avocats de Genève: https://www.odage.ch/medias/COVID-19_FAQ_violences_domestiques.pdf