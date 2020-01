Genève annonce la fin de l'épisode de pollution

L'Office cantonal de l'environnement annonce dans un communiqué que les mesures d'urgence en cas de pics de pollution de l'air seront levées dès ce lundi soir à 22h. Selon le Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, «les concentrations en polluants, notamment en particules fines, sont maintenant au-dessous des seuils de déclenchement du dispositif d'urgence, et ceci dans toutes les stations de mesure du Réseau d'observation de la pollution atmosphérique a Genève (ROPAG)».

Par ailleurs, les prévisions météorologiques qui annoncent de la pluie et du vent, indiquent donc des conditions propices au maintien de cette baisse des concentrations dans l'air des polluants.

En France voisine, la vigilance a également été levée dans le bassin lémanique.