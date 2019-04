Genève affiche un dédain record envers les cyclistes

Les cyclistes suisses ne sont pas égaux face aux réalités qui jonchent leur chemin. Une étude fraîchement publiée vient mettre en lumière les contrastes qui se manifestent dans le pays sur des questions comme le sentiment de sécurité des cyclistes, le respect qu’ils perçoivent sur la route et l’attention qu’ils pensent recevoir de leurs autorités respectives. Genève (le canton comme la ville), ressort le plus souvent mal notée de l’exercice (voir résultats détaillés ci-contre). Entretien avec l’un des auteurs de l’étude, Patrick Rérat, professeur à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne.

En quoi Genève se distingue-t-il dans cette enquête?

En comparaison des autres cantons, Genève se distingue par ses scores particulièrement négatifs sur le sentiment d’insécurité des cyclistes et leur impression de pas être respectés par les autres usagers. À ce titre, les deux grandes villes lémaniques rivalisent dans le bas du classement. Un quart des sondés genevois ressentent du danger: c’est beaucoup si on considère que les participants n’incluent ni enfants, ni seniors, mais seulement des actifs, a priori capables de trouver des itinéraires évitant les croisements risqués. Le canton de Genève fait un score moyen concernant le jugement sur la prise en compte du vélo par les autorités, tandis que la ville est dans le bas du classement. Il y a donc une insatisfaction, mais peut-être aussi une conscience du fait que les choses bougent, même si la situation effective de la circulation reste compliquée. L’enquête remonte à la fin de 2016: les choses ont pu évoluer depuis lors.

En quoi les commentaires genevois se démarquent-ils?

Genève et Zurich sont les villes d’où on a reçu le plus de remarques. Une citation résume le sentiment prévalant à Genève: «Faire du vélo est un combat constant.» L’idée d’une vigilance permanente ressort des commentaires genevois, tout comme les observations récurrentes au sujet du fréquent stationnement de véhicules sur les bandes cyclables. Genève se démarque nettement d’autres villes sur ce thème important. À mon sens, stationner sur une bande cyclable revient à mettre des cyclistes en danger et reflète un manque de considération de la part des automobilistes. Ce type de comportement, généralisé, pose, au fond, la question de la légitimité politique du vélo.

Les cyclistes genevois qui se plaignent de ne pas être respectés ont la réputation de ne pas respecter les piétons, selon la vox populi…

L’enquête ne comportait pas de question à ce sujet. Mais un débat ressortait des entretiens sur la nécessité de respecter les règles de circulation. Certains pensent que le cycliste doit être exemplaire. D’autres justifient la transgression de certaines règles par le besoin de se mettre en sécurité. C’est par exemple le cas sur le fait de tourner à droite au feu rouge, manœuvre qui vient d’obtenir l’aval de Berne pour les carrefours qui s’y prêtent. Des biais entachent également ces perceptions. Un cycliste qui circule en téléphonant ou avec ses écouteurs se voit davantage qu’un automobiliste écoutant de la musique forte ou passant des appels dans son habitacle. Alors que les incivilités automobilistes sont admises, comme le fait de stationner sur une bande cyclable «juste cinq minutes», il y a un regard plus sévère sur le vélo, mode minoritaire qui remet en cause le système automobile dominant pour lequel nos territoires ont été aménagés durant des décennies.

Les régions latines du pays semblent mal notées…

Il faut relativiser. Saint-Gall est mal notée en termes de prise en compte du vélo par les autorités et le sentiment d’insécurité est presque aussi fort à Zurich qu’en ville de Genève. Mais on perçoit tout de même une grande différence entre la Suisse alémanique et les régions latines. Je ne pense pas que cette distinction soit d’origine culturelle. Outre-Sarine, les pouvoirs publics sont actifs depuis plus longtemps sur la réduction de la vitesse automobile en ville. Les zones de rencontre et les zones 30 y sont plus nombreuses et les infrastructures cyclables plus développées. En même temps, ce sont des cantons romands (Vaud, Genève et Neuchâtel en tête) qui ont approuvé le plus fortement en septembre dernier l’arrêté fédéral sur les voies cyclables. On peut voir là une demande latente, l’exigence d’un rattrapage.

La vague Verte actuelle peut-elle changer l’image du vélo?

On est aux balbutiements de la politique cyclable. Le vélo peut répondre à plusieurs préoccupations actuelles, qu’il s’agisse du climat, de la pollution de l’air et sonore, des soucis de congestion ou encore du problème de la sédentarité. (TDG)