Genève accueille officiellement la torche olympique

Si le Valais espère accueillir la flamme olympique dans huit ans, c’est une torche tout aussi olympique qui est arrivée ce mercredi matin dans la cour de l’Hôtel de Ville, en présence d’une forte délégation du Conseil d’État.

«Nous célébrons l’ouverture officielle des Special Olympics Games 2018 à Genève», a déclaré le président du gouvernement, François Longchamp. «C’est l’occasion pour tous de porter un regard sur ces compétitions, s’y intéresser et venir encourager les 1600 sportifs qui y prendront part.»

Simao, dernier porteur de torche

Des sportifs «pas comme les autres», puisque ces Jeux nationaux d’été, qui commencent demain, sont réservés aux personnes en situation de handicap mental. C’est d’ailleurs un jeune joueur du Genève Unihockey adapté, Simao, 17 ans, qui a eu la joie de porter en dernier la torche olympique. «J’en suis très content», a confié le jeune homme, dont le regard plus que les mots traduisaient sa fierté. «C’est un moment très fort pour lui comme pour moi, c’est merveilleux de voir son fils ici», a ajouté son père, Antonio Lopes.

Au cœur de la ville

D’autres joueurs – Raphaël, Pablo, Matthieu, Tristan et Louis – étaient également présents lors de cette petite cérémonie officielle empreinte d’une grande émotion. Directeur de Special Olympics Switzerland, Bruno Barth a souligné l’énorme travail effectué par le comité genevois: «Toutes les constructions qui ont été installées aux Bastions et sur la plaine de Plainpalais pour recevoir ces jeux au cœur de la ville, c’est incroyable! On se réjouit.»

De jeudi à dimanche

Les compétitions dureront jusqu’à dimanche sur plusieurs sites. La cérémonie d’ouverture aura lieu demain soir, à Plainpalais puis aux Bastions.

Quant à la torche, qui est arrivée à Genève dimanche dernier déjà, elle va continuer son petit bonhomme de chemin, accompagnée par des représentants d’autorités communales et de nombreux écoliers de tout le canton. Après avoir foulé la piste de l’aéroport et puis vogué sur le lac, ses porteurs se rendront demain de l’école de Valérie, à Chambésy, à celle du Pommier, au Grand-Saconnex, «escortés» par des élèves (TDG)