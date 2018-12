Genève a résonné de coups de canon? Tout est normal

Ils déchirent l'air chaque année le matin du 31 décembre, et pourtant, il y a toujours des Genevois pour s'en inquiéter. Entre 8 h et 8 h 30 ce lundi matin, 23 coups de canon correspondant aux 23 cantons suisses ont été tirés sur la promenade de la Treille, celle de l'Observatoire, et la rotonde du Mont-Blanc. Tout est sous contrôle puisqu'il s'agit de la commémoration officielle de la restauration de la République de 1813. Après quinze ans d'annexion française, Genève voit alors les troupes napoléoniennes se retirer puis les troupes autrichiennes annoncer la restauration de l'ordre ancien. Une proclamation d'indépendance est préparée et un gouvernement provisoire constitué.

Pour assister à l'événement, il suffit de se laisser guider par le son. Dans les rues basses, un passant dérangé par le bruit des tirs grommelle «Il est gentil Napoléon mais...». Depuis la place du Bourg-de-four désertée, on aperçoit dans le ciel une longue traînée blanche d'avion, et l'on se surprend à imaginer que les canons ont vraiment tiré très fort cette année. La cérémonie officielle s'ouvre à 8 h 40 sur la promenade de la Treille, au pied de la statue de Pictet de Rochemont. Le temps est sec, le ciel dégagé. Sont présents deux conseillers d'Etat, Nathalie Fontanet et Mauro Poggia, le président du Grand Conseil, Jean Romain, ainsi que le procureur général Olivier Jornot. Nathalie Fontanet place son allocution sous le signe féminin. Au départ, petit rappel historique: «il y a 205 ans jour pour jour, Genève se réveillait libérée de la présence française, et les Genevois disposaient d'une page blanche signifiant leur destin (...) La présence des troupes françaises 18 mois durant a été pénible. » L'élue évoque une nouvelle Constitution rédigée en quelques mois et votée dans la foulée, «cela fait rêver». Puis le cœur du problème: «la possibilité de participer aux élections était réservée aux seuls hommes». Depuis, le droit de vote a été accordé aux femmes en 1960 à Genève, et le nouveau chef de l'Armée suisse est une femme, Viola Amherd. «Que de chemin parcouru depuis la Restauration», conclut la conseillère d'Etat. Dans l'assemblée, une femme commente sobrement «ça fait du bien».

La population, venue nombreuse, a chanté un timide «Cé qu'è lainô», accompagnée par le Corps de musique de Landwer. Une collation a ensuite été offerte à tous sous l'ancien Arsenal avant le culte de la Restauration à la cathédrale Saint-Pierre.

(TDG)