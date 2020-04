GemGenève profitera-t-il des revers de Baselworld?

L’an dernier, GemGenève, le salon dédié au commerce des pierres précieuses et des perles, avait été une victime collatérale de l’accord conclu entre Watches & Wonders (ex-SIHH) et Baselworld pour des dates communes en 2020. Ronny Totah et Thomas Faerber, les deux fondateurs de l’événement, avaient dû se résoudre à modifier leur calendrier et à… repousser leur salon en automne (5-8 novembre). L’accrochant ainsi à nouveau au wagon des ventes aux enchères de Genève.

S’ils avaient pris cette décision à contrecœur, aujourd’hui, avec la pandémie du coronavirus, ils sont plutôt soulagés: ils n’auront pas à sacrifier leur foire sur l’autel de la crise sanitaire – comme les deux géants de l’horlogerie. «Même si rien n’est encore gagné, nous sommes reconnaissants a posteriori d’avoir été obligés de changer nos dates», ironise Ronny Totah.

«On paie et on se tait»

L’actualité récente qui a secoué les murs de la Messeplatz – l’annonce des départs de plusieurs marques historiques de Baselworld – pourrait aussi faire le jeu de GemGenève.

Rembobinons le film! En 2018, ce salon était né de la frustration de ces deux exposants, bien établis dans le négoce de pierres précieuses à Genève, qui ne se sentaient alors pas «assez considérés» sur les bords du Rhin. «Notre avis ne comptait pas», précise Ronny Totah. «On vient, on paie et on se tait!» Avec Thomas Faerber, il imagina donc une foire sur mesure «pour les exposants». «Mais notre objectif n’était pas d’empiéter sur les plates-bandes de Bâle…»

Jeu d’influences

Le succès est pourtant au rendez-vous. En 2019, pour sa deuxième édition, GemGenève accueillit 210 exposants – soit plus du double qu’à Baselworld dans ce domaine d’activité (103). Mais, au petit jeu des influences, et sur l’impulsion de Michel Loris-Melikoff, directeur général de la foire bâloise, plusieurs d’entre eux, séduits par la nouvelle politique de prix à la Messeplatz et par le lobbying plus agressif de la nouvelle équipe, avaient choisi de revenir dans les rangs.

Le salon genevois avait ainsi observé une baisse singulière de son nombre d’exposants pour 2020. Une situation qui n’avait pas provoqué d’inquiétude chez ses organisateurs. «Nous n’avons pas l’intention de grandir et d’augmenter notre surface d’exposition», reconnaît Ronny Totah.

Alternative intéressante

Pourraient-ils changer de stratégie aujourd’hui? Depuis quelques semaines, leur téléphone ne cesse de sonner. Négociants en pierres précieuses et antiquaires cherchent une solution. Un plan B. En planifiant unilatéralement sa prochaine édition en janvier 2021, Baselworld avait d’abord suscité un embarras: trois autres salons dédiés aux pierres précieuses ont lieu à cette période-là (Vicenzaoro, Tusco et Miami Beach). Difficile d’être partout! Mais, désormais, c’est l’existence même de la foire bâloise qui est remise en question. Et Genève pourrait devenir, à moyen terme, une alternative intéressante pour tous ceux qui se retrouveront sur le bord de la route…

Tourner la page

«Nous avons de la place, nous pouvons encore accueillir du monde», admet Ronny Totah. Tout en ajoutant que la surface de la halle 7 reste limitée. Le Genevois n’enterre d’ailleurs pas encore Baselworld. «Ce salon, tel qu’il a été, n’existera plus, mais il doit être repensé. Ses organisateurs doivent avoir le courage et la clairvoyance de tourner la page et de réfléchir à une autre façon de le faire vivre. Un peu à l’image de Swiss qui a remplacé Swissair après le grounding de la compagnie.»

Pour l’heure, Ronny Totah espère que «les choses seront revenues à la normale d’ici novembre». C’est-à-dire que les échanges internationaux auront repris leurs droits et, surtout, que les individus pourront se déplacer comme ils le souhaitent. C’est seulement à cette condition que GemGenève pourra ouvrir ses portes comme prévu à Palexpo...