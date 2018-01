Gauche et droite, société civile et milieux économiques font front commun

Les rangs des opposants à l'initiative «No Billag», soumise au peuple le 4 mars pour supprimer la redevance attribuée à la SSR et aux radios et télévisions régionales, grossissent encore. Un comité unitaire genevois s'est constitué pour contrer le texte. Il réunit des partis genevois de gauche comme de droite, des représentants de la société civile comme des milieux économiques. Le groupe a présenté mardi ses arguments contre une initiative «extrême».

En cas d'acceptation du texte, tous pointent une atteinte à la démocratie et la disparition d'une information indépendante de qualité. Pour eux, «seul le financement public permet d'assurer l'indépendance des médias audiovisuels à l'égard de la politique et de l'économie. Sans redevance, il n’y aurait plus de contenus produits par des Genevois pour les habitants de la région. Car le bassin de population cantonale et le potentiel économique sont trop petits pour maintenir l’offre actuelle selon des principes de rentabilité pure.»

Pour le député Vert François Lefort, cette initiative est tout simplement «un suicide collectif d'une démocratie. C'est une porte ouverte vers la privatisation totale de l'information, orientée par ceux qui possèdent les moyens de communication.» Il craint un avènement du divertissement et des médias au service de la marchandise. «On ne verra plus que des contenus qui remplissent les tiroirs-caisses...»

Ivan Slatkine, président Fédération des entreprises romandes Genève (FER), partage son inquiétude: «Si la SSR disparaît, des médias étrangers viendront occuper notre paysage audiovisuel. Avec le risque que l'information suisse ne soit reléguée au second plan.» Les programmes seront majoritairement produits à l'étranger, nous ne recevrons plus que des sous-produits qu'on a adapté pour la Suisse, avance pour sa part Rolin Wavre, vice-président du PLR Genève.

Le président du PDC, Bertrand Buchs, a ensuite souligné la nécessité de maintenir le système en place pour les partis politiques. Sans redevance, près d'une soixantaine de radios et télévisions seraient directement menacées de disparition. «Or, pour nous politiciens, ces lieux d'expression sont essentiels, surtout pour les partis minoritaires qui peuvent ainsi se faire entendre. Comment respecter les minorités et la cohésion nationale sans médias libres?»

Du côté du PLR, on a précisé en préambule ne pas être sans critiques vis-à-vis de la SSR. «La baisse du montant de la redevance (ndlr: induite par la révision de la loi sur la radio et la télévision et effective dès le 1er janvier 2019) est d'ailleurs une incitation au changement, indique Rolin Wavre, vice-président du parti. Mais avec l'initiative No Billag, on va beaucoup trop loin, elle est affreusement radicale! Le privé produit certes des contenus intéressants mais ce n'est pas une raison pour détruire la SSR.»

Marion Sobanek, députée suppléante socialiste, a tiré une dernière cartouche: «N'oublions pas les effets secondaires sur la production artistique et culturelle. De nombreux festivals, pour ne citer que le BlackMovie ou le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH), sont financés en partie par la redevance de manière indirecte.» (TDG)