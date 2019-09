Gareth marie le minigolf et le cinéma

Balles couleur fluo, tartans et classiques de la pop culture cinématographique: le premier bar minigolf de Suisse mise sur un mélange des genres détonnant. «J’ai grandi à Saint Andrews en Écosse, berceau historique du golf, explique Gareth Rigby, fondateur de ce nouveau lieu nommé le Rollers. Je me passionne également pour le cinéma, domaine dans lequel j’ai travaillé lorsque j’étais étudiant. Quand j’ai découvert le concept de bar minigolf à thème en Angleterre, j’ai voulu créer ma propre version à Genève.» Le nom Rollers joue sur le double sens du mot anglais, de la balle qui roule sur le parcours de golf et de la bobine de film qui tourne dans un projecteur.

Au rythme des bandes-son originales

Indiana Jones, Ghostbusters, Charlie et la chocolaterie… Ouvert ce printemps, le Rollers propose ainsi un parcours placé sous le signe du septième art, une plongée rétro rythmée par les bandes-son originales. Mais le parcours de douze trous contient aussi de nombreux clins d’œil à Genève et à la culture locale, à l’instar de «Jurassic Par» où un tyrannosaure côtoie le drapeau du canton.

«Mon préféré est Whack to the future, avec sa reproduction de la mythique DeLorean, indique Gareth Rigby, qui s’est lui-même occupé des travaux. Les joueurs se souviennent de ces films mythiques et cherchent à trouver les références cachées dans les parcours.» Les dessins de cette décoration étudiée ont été réalisés par deux graffiti artistes de la Jonction. Mille joueurs par mois L’entrepreneur de 37 ans a travaillé pendant dix ans chez HSBC à Genève avant de lancer ce projet: «J’aimais travailler dans la banque mais j’ai toujours eu envie de monter ma propre société, remarque le cinéphile, qui emploie une équipe pouvant aller jusqu’à six personnes selon l’affluence. Mes clients sont principalement des Genevois et des expatriés. Ils viennent entre amis, en famille, mais aussi dans le cadre de soirées d’entreprises qui privatisent le bar.» Depuis son ouverture, le lieu séduit en moyenne 1000 joueurs par mois. Situé dans une ancienne boîte de nuit des Eaux-Vives, le parcours intérieur peut accueillir jusqu’à 100 personnes dans ses 400 m2 de surface. Compter 20 francs pour une partie de 45 minutes. Gareth Rigby a réuni les fonds nécessaires au lancement grâce à un crowdfunding complété en un mois. Ce soutien important apporte la preuve que «le concept d’un bar minigolf à Genève est une idée séduisante».