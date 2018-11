«Gare aux fausses bonnes affaires du Black Friday»

Black Friday. En gras et noir, ces deux mots s’étalent depuis des jours sur des vitrines, prospectus et newsletters. Le «vendredi noir» est un jour annuel de soldes spéciaux, censé remplir les caisses des commerçants, qui boucleraient alors enfin un bénéfice inscrit «en noir» dans leurs comptes plutôt qu’un déficit en chiffres rouges. Tradition américaine datant du début des années 60, selon le Oxford English Dictionnary, le Black Friday a lieu le lendemain de la fête de Thanksgiving, sans pourtant être en lien avec cette fête célébrant la récolte agricole de l’année écoulée.

Il s’agit bien plutôt de l’ouverture commerciale de la saison de Noël. Importée en 2015 en Suisse, cette pratique semble connaître un succès grandissant auprès du public. La Fédération romande des consommateurs (FRC) met pourtant en garde contre les fausses démarques. Questions à Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale.

Qu’est-ce qui différencie le Black Friday des autres périodes de soldes, mis à part le fait que les commerçants ne liquident pas les stocks de fin de saison mais bradent des articles neufs?

Il s’agit d’une pratique importée qui est accompagnée d’un tapage publicitaire très fort pour inciter à surconsommer. On pousse à acheter quelque chose dont on n’a pas besoin sous prétexte qu’on économiserait quelques centaines de francs. Il faut toutefois rappeler que contrairement à ce qu’on peut penser, la «période des soldes» n’existe plus vraiment en Suisse. Tout au long de l’année, on trouve des soldes dans les magasins. Même si souvent ils sont plus importants pour liquider les stocks de fin de saison.

Quelle est la position de la FRC par rapport au Black Friday?

Nous recommandons aux clients d’une part de bien réfléchir: ont-ils vraiment besoin d’acheter quelque chose à ce moment-là? Et d’autre part, si c’est le cas, de bien vérifier qu’il s’agit véritablement d’une bonne affaire. Pour cela, il peut être utile de comparer soit sur les sites d’autres entreprises, soit sur des comparateurs comme toppreise.ch ou simplement sur Google. Des bonnes affaires sont évidemment possibles pour ceux qui attendraient par exemple le Black Friday. Mais des précautions doivent être prises pour éviter de céder aux sirènes du marketing et aux fausses bonnes affaires.

Quelles sont les règles en matière de soldes en général pour les magasins et les consommateurs?

C’est l’ordonnance sur l’indication des prix qui fixe les règles (voir le guide du SECO). Elles sont assez simples: si un magasin propose un produit en action à 50 francs à la place de 100 francs pendant une semaine, il doit l’avoir proposé à 100 francs pendant au moins deux semaines (le double du temps avec une durée maximale de l’action de deux mois). S’il fait des comparaisons avec la concurrence (50 francs à la place de 100 francs en ajoutant un astérisque mentionnant que c’est une comparaison concurrentielle), le commerçant doit pouvoir prouver que ses concurrents pratiquent effectivement le prix de 100 francs.

Quelles sont les sanctions prévues en cas d’infraction?

La loi est claire. Toutefois, comme on a pu le voir dans le cas d’Ochsner (ndlr: lire le communiqué de la FRC à ce sujet), même lorsqu’il y a une vaste tromperie au niveau national, la sanction est extrêmement faible: 4000 francs en l’occurrence pour une entreprise qui fait un milliard de chiffre d’affaires. C’est pourquoi nous recommandons aux consommateurs d’être prudents face aux actions, car vu la faiblesse de la loi, il y a peu d’incitations pour les entreprises à ne pas tromper le client. D’ailleurs, nos homologues français d’UFC-Que choisir? remarquent régulièrement de fausses actions en France (lire leur communiqué). Il est probable qu’il y en ait également chez nous. (TDG)