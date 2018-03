Garagiste, mécatronicienne: #metoo

Aujourd’hui encore, peu de jeunes femmes se lancent dans un métier comme la mécatronique automobile (une ou deux chaque année). Et celles qui choisissent ce métier se confrontent à certains problèmes une fois leurs études terminées.

Car même si les écoles sont maintenant tout à fait bien agencées pour elles, il en est autrement des garages. Les futurs employeurs étant obligés de réaménager leurs ateliers afin de pouvoir y accueillir des femmes le font peu, principalement pour des raisons de coûts. Il faudrait imaginer une aide pour les petits garages indépendants par exemple. De plus, on remarque que les femmes ayant choisi un métier atypique, et qui souhaitent le conserver et monter dans la hiérarchie, doivent sacrifier l’aspect familial.

En revanche, un homme exerçant un métier dit féminin aura plus de facilité à gravir les échelons.

Également, une femme exerçant un métier typique de son genre aura le même problème que celle qui exerce un métier atypique.

On peut aisément tirer la conclusion que quel que soit le métier qu’elles choisissent, elles seront pénalisées. Il est donc plus que jamais indispensable de créer une société égalitaire où tous les métiers et compétences soient reconnus à valeur égale et non pas parce qu’ils sont représentés par un genre ou l’autre.

Filles et garçons doivent pouvoir avoir accès aux mêmes métiers sans avoir à sacrifier ni carrière ni famille. En valorisant les métiers dits féminins, en instaurant des salaires justes, nous pourrons enrayer la précarité économique des femmes et les rendre indépendantes.

Si le peuple avait finalement autant d’engouement pour l’égalité et la transparence des salaires des femmes que pour le Salon de l’auto, elles auraient aussi les moyens de s’en acheter une! En effet, les femmes et mères sont souvent celles qui amènent les enfants à leurs diverses activités tout au long de l’année, elles ont de ce fait un grand besoin de mobilité. Ce qui augmente encore le risque de précarité car l’entretien d’une voiture coûte cher. Il faut donc aujourd’hui déconstruire les stéréotypes de genre le plus tôt possible.

Le Bureau de l’égalité a fait beaucoup dans ce sens, surtout dans le cycle secondaire. Mais à l’adolescence, on cherche plutôt à se conformer à son propre genre. Il est pour la plupart déjà trop tard pour proposer des formations dites atypiques.

Pour aboutir à cette déconstruction, il faudrait augmenter les heures de formation en «Genre et éducation» des enseignants du primaire (3 h seulement), ce qui n’est pas assez pour un sujet aussi complexe et ancré dans notre société encore bien patriarcale.

Une bonne nouvelle pour conclure: les femmes vendeuses de voitures commencent petit à petit à s’imposer sur le marché de l’automobile. D’après une étude effectuée en 2015 par un fabricant, elles vendent même deux fois plus de voitures que leurs collègues!

Nous sommes certainement sur la bonne voie, il s’agit maintenant de mettre les gaz et d’y aller à fond! (TDG)