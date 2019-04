Fronde des syndicats d'enseignants contre le test «inadéquat»

L’affaire du test cantonal «inadéquat» n’est toujours pas terminée. Les syndicats de maîtres s’allient désormais pour le faire annuler. Mi-mars, les élèves du Cycle ainsi que les élèves de classes d’accueil du secondaire II (ESII) et de filières pré-professionnelles devaient passer un test cantonal en français. Celui-ci pèse dans la balance de la sélection en apprentissage. Ce test reposait sur la thématique des ados migrants non accompagnés. Problème: des centaines d’élèves sont justement issus de la migration. De quoi raviver un vécu parfois traumatique. Le Département de l’instruction publique (DIP) a reconnu que ce test était «inadéquat». Il l’a annulé à l’ESII mais maintenu au Cycle, au grand dam des professeurs. Ceux-ci ont demandé l’annulation rétroactive, sans succès, et ont lancé une pétition. Ils dénoncent l'inadéquation de la thématique et une inégalité de traitement entre élèves.

Car à la place du fameux test, les jeunes de l’ESII ont passé, à plusieurs jours d’intervalle, une ancienne épreuve commune «que certains avaient peut-être déjà entraîné en classe», avance la Fédération des associations de maîtres du Cycle d'orientation (FAMCO). Enfin, l'exercice de rédaction du test a aussi donné lieu à des critiques. Les élèves devaient produire un texte argumentatif à partir de cet intitulé: «Acceptez-vous d’accueillir un jeune migrant pour partager votre dîner trois soirs par semaine?» Celui-ci a donné lieu à une trentaines de textes aux propos xénophobes...

Pour toutes ces raisons, la FAMCO et son pendant à l’ESII, l’UCESG (Union du corps enseignant secondaire genevois), ont demandé mardi au DIP que le test ne soit pas comptabilisé dans la sélection des apprentis.

Du côté du DIP, on rappelle que cette épreuve a été rédigée par des maîtres et testée dans des classes sans être remise en cause. Et que 91,4 % des résultats des élèves ont déjà été saisis dans l'application ad'hoc, «ce qui veut dire que l'écrasante majorité des enseignants a fait le travail. L'annulation du TAF prétériterait non seulement le travail effectué par les élèves, mais également celui des enseignant.e.s qui en ont d’ores et déjà terminé la correction», souligne Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département. Qui indique encore que les élèves du Cycle ne seront pas désavantagés par rapport aux élèves de l’ESII et que ces tests ne sont pas notés, «seuls les points obtenus figurent et cette évaluation ne constitue qu'un des nombreux paramètres pris en compte et transmis aux employeurs». (TDG)