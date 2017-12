Frappée par le gel, la vigne genevoise a très peu donné

La vendange 2017 n’est pas pour la soif. Le vignoble genevois a été particulièrement chiche cet automne. Il n’aura produit que 6,8 millions de litres de raisin. C’est 30% de moins que la moyenne de la décennie écoulée. C’est surtout la plus faible production depuis le début de la tenue des statistiques, il y a quarante ans. Responsable de cette hécatombe? Le gel. Il a surpris une vigne qui, profitant d’un joli mois de mars, avait débourré avec une semaine d’avance. Mi-avril, deux coups de froid l’ont en partie décimée. «C’est un gel sournois qui a frappé ici et là de manière variée selon les régions et les domaines, raconte Guy Ramu, qui tient le Domaine de Chafalet, à Essertines. J’ai perdu 70% de ma production.» Les rendements n’ont jamais été aussi bas. Si un mètre carré suffit à peine pour produire une bouteille de chasselas, il en faut deux pour un flacon de chardonnay.

Bonne qualité

Par chance, la vigne n’a pas souffert des maladies. Le chaud et le sec de l’été ont repoussé les champignons et le mildiou. La canicule du mois d’août a eu raison de la redoutée Drosophila suzukii. L’arrière-saison a offert des conditions optimales pour les vendanges. Résultat, la qualité s’annonce bonne. «Les vins se présentent généralement très bien, commente Alexandre de Montmollin, chef du service de l'Agronomie. Certains tirent leur épingle du jeu, comme le chasselas et le chardonnay, ou le gamay et le pinot noir.» «Le potentiel de garde est au rendez-vous», ajoute le rapport sur le contrôle de la vendange qui fournit toutes ces statistiques.

Cette faible production est un coup dur pour la profession. Notamment pour les quelque 80 producteurs qui livrent à la Cave de Genève. «Nous ferons le maximum pour leur offrir un bon prix, assure Didier Fischer, président de la Cave de Genève. Mais comme ils ont livré 30% de raisin en moins, c’est presque autant de paie en moins.»

Pas de hausse de prix

Il sera en effet difficile à la Cave de leur acheter plus cher le raisin si elle ne peut répercuter cette hausse sur les ventes. «Or, le prix des vins suisses fluctue très peu car les grands distributeurs peuvent facilement actionner la pompe aux importations, poursuit Didier Fischer. Les clients ne sont pas forcément prêts à payer plus pour les vins genevois, surtout si les magasins leur font des super promotions sur les vins étrangers.»

Les prix pourraient peut-être évoluer pour les vins vendus auprès des restaurateurs, ceux-ci se montrant plus solidaires avec la production locale. «Mais cela ne compensera jamais la perte de production», souligne Didier Fischer. La Cave de Genève ne devrait, elle, pas trop souffrir de cette faible récolte. «Elle nous permettra de produire nos vins en bouteille, là où nous réalisons nos plus fortes marges. Nous aurons en revanche beaucoup moins de vin en vrac à vendre. Mais notre budget 2018 est équilibré.»

Pour les vignerons indépendants qui ont beaucoup perdu, à l’instar de Guy Ramu, l’année s’annonce aussi difficile. «Certaines spécialités ont si peu donné qu’on ne peut pas les mettre en bouteille. J’ai en fait du vin doux. Par chance, j’ai encore des bouteilles de 2015 en barrique. Cela permet de lisser les pertes.» Lui non plus ne pense pas pouvoir se rattraper sur les prix. «C’est le gros dilemme. Avec la concurrence étrangère, on ne peut pas les majorer.» Limiter les importations

Nombre de vignerons réclament du coup une limitation des importations. «Les interprofessions de Genève, du Valais et de Neuchâtel vont en faire la demande au Conseil fédéral, explique Willy Cretegny, du Domaine de la Devinière, à Satigny. Nous voulons revenir au système précédent, qui limite les droits d'importer à ceux qui travaillent aussi avec les vins du pays. Cela existe déjà pour la viande. C'est cohérent et ça récompense les distributeurs qui travaillent avec les producteurs locaux. Depuis vingt ans, les vins suisses ne cessent de perdre des parts de marché. Ils ne représentent plus qu'un tiers de la consommation. La situation devient dramatique.»