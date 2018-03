François Longchamp quittera le Conseil d’État sur une note aigre-douce

Eric Budry et Marie Prieur

Eric Budry et Marie Prieur ABO+

Certains le caricaturent parfois en simple coupeur de rubans, mais à la veille de son départ – il est l’unique conseiller d’État à ne pas briguer un nouveau mandat – même ses adversaires politiques reconnaissent que François Longchamp a la carrure d’un président. Seul magistrat véritablement expérimenté en 2013, il prend naturellement la tête du gouvernement. Pas pour un an comme auparavant, mais pour toute la législature, ainsi que le veut la nouvelle Constitution, entrée en vigueur en juin 2013.

Très vite, il sera critiqué pour avoir choisi de ne pas prendre en charge, comme les Vaudois, une politique publique – voire un département – en sus de la présidence. Le regret persiste chez la députée écologiste Sophie Forster Carbonnier: «François Longchamp s’est occupé de dossiers importants, mais l’option genevoise donne l’impression d’un manque d’engagement. Cela aurait aidé à incarner la présidence.»

Ce réformateur hors pair aurait-il levé le pied? Le simple soupçon a le don de faire sortir de ses gonds le député PLR Murat Alder: «Les gens qui lui font ce genre de reproche ne lui arrivent même pas à la cheville, rétorque-t-il. Il a eu la responsabilité de nombreux dossiers transversaux. Et, surtout, la tâche des relations extérieures attribuée à la présidence est lourde car nous sommes à Genève, ville internationale s’il en est.»

Avant de dresser le bilan des actions de celui qui aura passé treize ans et demi au Conseil d’État, quelques mots sur la personne. Dans le Landerneau politique, aucun élu ne lui contestera une grande intelligence, de la culture et beaucoup d’humour (sauf à en avoir été victime). Côté reproches, Éric Stauffer estime que «le contrôle sur tout et tout le monde est une religion chez lui». Avant de le qualifier de «redoutable politicien».

La classe internationale

S’il est une thématique sur laquelle François Longchamp a fait un sans-faute, c’est celle de la Genève internationale. Cela a sans doute été peu perçu dans le grand public, mais l’acceptation du financement du programme de rénovation des bâtiments des Nations Unies par l’ONU, la Confédération, le Grand Conseil et la Ville de Genève a une importance stratégique énorme pour Genève.

Tout simplement parce qu’elle enracine dans la durée les agences onusiennes dans le canton. Et par conséquent également les organisations internationales non gouvernementales qui gravitent autour.

La politique régionale à la peine

Côté Grand Genève, le bilan est plus mitigé. Voire maigre, aux yeux des principaux détracteurs de François Longchamp. Même les plus ardents défenseurs du projet d’agglomération reconnaissent que la coopération transfrontalière est au point mort depuis plus de quatre ans.

Pour mesurer le chemin parcouru (ou pas), on se réfère logiquement au discours de Saint-Pierre. Le 10 décembre 2013, le tout nouveau président du Conseil d’État prononce des mots très forts en faveur de la coopération transfrontalière et appelle à «apporter des solutions concrètes» pour que «les habitants de notre région puissent travailler, se loger, se déplacer». De quoi rassurer et même galvaniser les partenaires français.

L’élan est de courte durée. Premier coup de frein le 9 février 2014. Malgré le non genevois, l’initiative UDC contre l’immigration de masse passe la rampe. Aux côtés de Pascal Broulis, conseiller d’État vaudois chargé des Finances, François Longchamp monte au créneau. Il en va de la prospérité économique lémanique. Le second couperet tombe le 18 mai. Les Genevois refusent alors de participer au financement de P+R en France voisine. «Face à cette crise de début de mandat, François Longchamp a néanmoins su faire preuve de pragmatisme», commente Jean Denais, président du Genevois français, représentant les collectivités voisines. «Au sein des instances transfrontalières, il a su maintenir le cap et recentrer nos objectifs vers les domaines prioritaires», précise-t-il.

Le président s’illustre aussi en défendant bec et ongles l’accord de 1973, attaqué par le MCG. L’occasion pour François Longchamp de rappeler que le deal profite à Genève. Mais aussi d’exiger plus de transparence dans l’utilisation des fonds frontaliers auprès de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Pourtant, la comparaison avec son prédécesseur lui colle aux basques. «Il n’est pas Robert Cramer», entend-on souvent. Ce à quoi Jean Denais rétorque: «Avec François Longchamp, nous avons une bonne relation de travail et de confiance ainsi qu’une excellente compréhension des enjeux de part et d’autre de la frontière.» Ce qui n’empêche pas les dossiers épineux. Telles l’éventuelle prolongation de fermeture des petites douanes ou plus récemment, la décision du Conseil d’État, son président en tête, de limiter l’accès aux établissements du canton pour les écoliers frontaliers. Sans parler de la menace de la baisse de la subvention fédérale au projet d’agglomération 3.

Le difficile chantier des communes

À l’intérieur des frontières cantonales, c’est le désenchevêtrement des tâches entre l’État et les communes qui a bien occupé le président. Beaucoup avaient tant espéré de ce chantier qu’ils jugent le résultat très décevant, particulièrement dans le domaine culturel. Principalement parce que l’impossibilité de s’entendre avec la Ville de Genève sur le sort du Grand Théâtre a terni le bilan.

«On a énormément parlé de cette réforme, mais cela s’est passablement dégonflé, commente l’écologiste Sophie Forster Carbonnier. Cela tient au fait qu’il faudrait sans doute donner plus de compétences aux communes si on entend réellement leur confier davantage de tâches. Mais François Longchamp a une vision assez centralisatrice.»

Le résultat a beau être mitigé, le mandat constitutionnel de désenchevêtrer les tâches a été rempli. Si la désillusion est aussi forte, c’est que l’autre chantier concernant les communes n’a, lui, jamais été ouvert: celui de l’imposition sur le seul lieu de domicile.

L’acte d’accusation

La présidence Pour Daniel Sormanni, député du MCG, «François Longchamp était effectivement la bonne personne pour cette fonction. Mais la répartition a été mal faite entre les départements. La conséquence est qu’il n’avait pas beaucoup de travail et n’a pas réalisé grand-chose».

La politique régionale «Pour nous, le Grand Genève n’existe pas, poursuit l’élu. Nous sommes par conséquent satisfaits que ce discours se soit éteint. Et c’est le refus des Genevois de financer des parkings sur territoire français – un projet combattu par le MCG – qui a provoqué cela. Cette région, cela ne marchera jamais. La Suisse et la France ont des régimes trop différents. Tout le reste, c’est du bla-bla.»

Le désenchevêtrement «La réforme de la répartition des tâches entre le Canton et les communes est également un échec. François Longchamp tenait absolument à boucler le dossier avant la fin de la législature. Résultat: c’est bâclé! Ces choses-là ne se règlent pas d’un coup de cuillère à pot, cela prend du temps. Zurich a mis dix ans pour transférer l’Opéra au Canton, et nous, on l’aurait fait en deux ans?»

La fonction publique «Je reconnais que les relations avec la fonction publique ne sont jamais simples. C’est pour cela qu’il faut du dialogue, un vrai dialogue qui implique qu’on soit prêt à faire des concessions. Or on a l’impression que cela n’a jamais été le cas. Le Conseil d’État informe (le président n’est pas seul responsable), mais il ne négocie pas. Le problème est en fait identique concernant les relations avec le Grand Conseil.» E.BY

