Fourgon d'or braqué à Genève: des jumeaux arrêtés et détenus en France

Le braquage d’un fourgon plein d’or à Plan-les-Ouates en 2014 et celui d’une agence de sécurité à Vernier en 2016 prennent des allures de saga familiale. Des frères jumeaux domiciliés en Italie se retrouvent emprisonnés à Lyon depuis la fin de mars, prévenus notamment de brigandage et de séquestration. Leurs deux autres frères, établis à Genève, sont quant à eux détenus à Champ-Dollon depuis plus d’un an.

En décembre 2017, ce dernier duo avait été interpellé pour le hold-up de Vernier. Peu à peu, les inspecteurs ont tissé un lien avec celui commis à Plan-les-Ouates.

Trois autres hommes ont également été mis en prévention, dont un agent de sécurité initialement plaignant, défendu par Me Margaux Broïdo. Libéré depuis janvier, il aurait indirectement participé aux deux vols à main armée. Un autre individu, défendu par Me Giovanni Curcio et libéré depuis le mois dernier, est suspecté de n’avoir pris part qu’aux événements de Plan-les-Ouates. Ce trio n’a pas de lien familial avec les quatre frères. La mère de ces derniers a été entendue puis relâchée. Elle se retrouve poursuivie pour entrave à l’action pénale et violation de la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle aurait en effet caché des éléments aux enquêteurs et détenu de la drogue.

Extradition en vue

Revenons aux frères jumeaux détenus en France en vue de leur extradition. En 2017, ils sont auditionnés par le Ministère public comme personnes appelées à donner des renseignements (PADRE). Vu la récente valse des détentions provisoires dans cette affaire, le duo craint lui aussi la prison, d’autant plus qu’un mandat d’arrêt international pèse sur lui depuis la fin de 2018.

Mes Claudio Fedele et Simon Ntah, qui défendent les prévenus, assurent depuis des mois au procureur que leurs clients se présenteront aux audiences. Mais ils veulent en ressortir libres et demandent donc au magistrat de leur délivrer un sauf-conduit. Il s’agit d’un document émis par un procureur pour entendre un prévenu qui est à l’étranger. Le sauf-conduit permet ainsi à ce dernier d’être auditionné en Suisse sans pour autant être arrêté lors de sa venue au Parquet.

Convoqués le 30 janvier, les jumeaux ne viennent pas, au motif qu’ils n’ont pas disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance et étudier, avec leurs avocats, les treize classeurs de la procédure. Le procureur apprécie peu. Il estime que cette absence a pour effet de prolonger la détention des quatre autres personnes détenues à Champ-Dollon.

Le magistrat les convoque une nouvelle fois en maintenant le sauf-conduit. Rassurés, les jumeaux se sont rendus le 22 mars au Ministère public. On leur reproche notamment la participation aux faits de Plan-les-Ouates, d’avoir blanchi l’argent du braquage mais aussi celui du hold-up de Vernier. Ils sont également suspectés d’avoir fait disparaître des armes. «Ils n’ont été interrogés sur aucun des rares éléments à charge du dossier», assure Me Fedele. À l’issue de l’audience, la défense demande au procureur s’il compte maintenir le mandat d’arrêt contre le duo. «Le magistrat a dit qu’il allait y réfléchir et nous a même invités à lui faire une demande écrite dans ce sens», précise l’avocat.

«Un traquenard»

Les jumeaux quittent les lieux à bord d’une voiture conduite par un ami. Ils sont suivis par des policiers. «Un dispositif franco-suisse», ajoute Me Fedele. Leur ami les dépose avant la frontière, non loin de Divonne. Ils sont arrêtés à leur entrée dans l’Ain et sont désormais derrière les barreaux dans une prison lyonnaise, en vue de leur extradition. Pour le pénaliste, ils ont été victimes d’un traquenard tendu par un procureur «qui a piétiné l’esprit du sauf-conduit» et qui veut «mettre les quatre frères sous les verrous dans le seul but de les mettre sous pression».

Aux yeux de Me Ntah, le procureur «a bafoué la confiance que l’on se doit d’avoir dans un magistrat. Je constate par ailleurs que le procureur n’a aucun élément pertinent qui lierait mon client à ces braquages. Il est en prison pour une seule raison: son nom de famille.»

