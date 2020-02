Forum Meyrin: un référendum est lancé

La campagne en vue des élections municipales de ce printemps donne des ailes aux partis en manque de visibilité. L’UDC Meyrin-Cointrin vient ainsi de lancer un référendum contre un crédit d’environ 3,2millions de francs. Cette coquette somme est destinée à préparer la rénovation-transformation du Forum Meyrin. Accepté par une majorité de gauche et du centre lors du Conseil municipal du 4 février, ce crédit a été combattu, sans succès, par la droite.

Le chantier à venir est lié à celui, bien plus conséquent, du projet «Cœur de Cité», comprenant la construction d’une nouvelle mairie et la mise en souterrain du grand parking du centre commercial. Ces travaux vont chambouler la place des Cinq-Continents où se trouve le Forum, qui devra délocaliser ses activités durant plusieurs années. La Commune veut donc en profiter pour transformer le centre culturel et l’agrandir, afin de «mettre à niveau» des locaux vieux d’un quart de siècle. La surface nette passera de 6555m² à près de 8200m².

Pour l’UDC Meyrin-Cointrin, cette dépense qualifiée de «pharaonique» s’apparente à «de la pure folie», dénonce-t-elle dans un communiqué. Raison pour laquelle le parti vient de lancer un référendum communal, afin que la population puisse se prononcer sur cette délibération du Conseil municipal.

«Meyrin a d’autres priorités avant de restaurer le Forum» qui, «à 25ans, a encore de belles années à vivre», indique encore le communiqué. La conseillère municipale Sasà Hayes cite en exemple «la rénovation des écoles de Champs-Fréchets, de la Golette et de Meyrin-Village».

L’UDC a désormais quarante jours pour réunir les 1275 signatures requises.