Forte tête aux multiples casquettes

Il s’était un brin assagi dans les salons du Club suisse de la presse (CSP), qu’il a cofondé en 1997. Guy Mettan (62 ans) va-t-il redevenir l’être provocateur et incontrôlable d’antan alors qu’il s’apprête à quitter le CSP, après plus de vingt ans passés à sa tête comme président puis directeur? «Le moment de céder ma place est idéal alors que nous avons entamé une réflexion afin de définir une nouvelle stratégie pour faire face à la crise de la presse et du multilatéralisme dans la Genève internationale. Il s’agira notamment de renforcer notre visibilité sur les réseaux sociaux», motive le dynamique sexagénaire, qui devrait passer le flambeau à un successeur à la fin de l’année. Et il ne sera pas facile à remplacer, ce champion de l’action, des contacts et du réseautage. Président de l’institution, Denis Etienne vante le fin stratège et son incroyable force de travail: «À l’occasion des 20 ans du club, le comité décide de réaliser une petite plaquette souvenir. Lors de la réunion suivante, Guy Mettan arrive avec une brochure finalisée… de 150 pages!» N’hésitant pas à se mettre en avant, Guy Mettan rayonne sur la couverture aux côtés de Fidel Castro, venu au CSP en 1998, à l’occasion des 50 ans de l’OMS.

Un esprit frondeur et un côté bulldozer

Sous son impulsion, «environ 3000 manifestations» ont été organisées à la villa La Pastorale du Petit-Saconnex, qui héberge le Club. Objectif de cette ruche institutionnelle: développer les liens entre la Genève internationale et la presse locale… avec l’aide de figures aussi prestigieuses que Kofi Annan, Henry Kissinger, le dalaï-lama, José Bové, Bertrand Piccard, Michel Rocard ou encore Stéphane Hessel, pour ne citer qu’eux. «Ici on sent tous les frémissements du monde. J’ai toujours essayé de défendre la diversité des points de vue et des origines géographiques», explique cette personnalité haute en couleurs passionnée de la grande Russie.

Un pays dont il est même tombé amoureux, avec son épouse Myriam, en adoptant une petite fille russe en 1994. Quand il parle de cette enfant, devenue une jeune femme aujourd’hui, ses yeux s’illuminent. Grâce à elle, il a obtenu la nationalité russe. Et il en est fier. Présidant l’Union des chambres de commerce entre la Suisse, la Russie et les ex-républiques soviétiques, s’étant vu décerner la médaille de l’Ordre de l’amitié par Vladimir Poutine en 2017, Guy Mettan aura de la peine à faire taire ses contradicteurs qui dénoncent son militantisme prorusse. Mais l’auteur de «Russie-Occident, une guerre de mille ans» paru en 2015, s’en moque: «Il est difficile dans ce pays d’exprimer une voix différente. Et puis la montée en puissance des communicants appauvrit tant les débats. J’essaie de tendre le micro à tous, y compris ceux que l’intelligentsia taxe de méchants.»

Original, ce russophile l’est assurément à entendre Pierre Ruetschi, qui le connaît bien pour l’avoir côtoyé plusieurs années à la «Tribune de Genève»: «Guy, c’est un tempérament de feu, des idées à la pelle, un entrepreneur fonceur qui n’a peur de rien et surtout pas de défendre des opinions à contre-courant!» Un esprit frondeur bien valaisan – il est né à Evionnaz – et un côté bulldozer qui lui ont causé des inimitiés. Nombreux ne sont ainsi pas près de lui pardonner la vague de licenciements de 1992 à la «Tribune de Genève». À l’époque, le journal est dans le rouge et le groupe Edipresse a besoin de quelqu’un pour faire le ménage: 17 collaborateurs sont virés! S’engage aussi une lutte fratricide avec le quotidien «La Suisse», dont le général Mettan sortira vainqueur. Pas pour très longtemps. Retour de manivelle? En 1998, il est viré à son tour.

Candidat au Conseil national?

Un coup de massue pour ce leader né qui, après avoir obtenu une licence en sciences politiques, avait entamé sa carrière au «Journal de Genève» en 1980, avant de la poursuivre au «Temps stratégique», à «Bilan», puis au «Nouveau Quotidien». Il était enfin devenu directeur et rédacteur en chef de la «Tribune de Genève». On connaît la suite de ce disciple de l’école de feu Claude Monnier.

Aujourd’hui, cet homme aux multiples casquettes – il a écrit plusieurs livres, créé un opéra rock et lancé le Festival francophone de philosophie de Saint-Maurice – aspire à étoffer ses galons de politicien. Élu au Municipal de la Ville de Genève en 1999, devenu député en 2001, il projette d’être candidat au Conseil national l’an prochain. Réaliste, alors que son parti (PDC) veut rajeunir ses troupes? Sans parler d’un échec mal digéré par sa famille politique en 2003, quand le corsaire Mettan était parti seul à la conquête de la Mairie de Genève. N’a-t-il pas alors grillé ses ultimes cartouches d’envol politique? Il en faudrait plus pour freiner ce poil à gratter.

(TDG)