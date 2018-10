Forte mobilisation à Avully contre la fermeture de l'office postal

Meinier poursuit le même combat

Avully n’est pas la seule commune campagnarde à se battre pour conserver sa poste. À Meinier, le même bras de fer est engagé depuis plus d’un an.



«Pour l’instant, nous n’avons pas de nouvelles, confie le maire, Alain Corthay. La Poste nous avait écrit qu’elle allait poursuivre les fermetures de ses offices, et nous lui avions répondu que nous continuerions à nous battre. Une pétition tourne toujours dans la commune, elle a jusqu’à présent été signée par 4000 personnes environ. Cette mobilisation ne va pas faiblir, car il n’y a presque plus d’offices postaux encore en activité dans notre région.»



Sans compter qu’à Meinier, contrairement

à Avully, aucun commerce du village n’est intéressé à reprendre les services postaux.