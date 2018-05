Foison de lauréats au Prix cantonal du développement durable

Récompenses Pas moins de huit projets ou réalisations ont été distingués hier à l’édition 2018 du Prix cantonal du développement durable.

Deux bourses de 15?000 francs chacune ont été remises au Grand Atelier et à l’entreprise Agrosustain. Le premier met à disposition du public un centre de bricolage tout équipé, où l’on peut bénéficier de conseils et d’aide pour réparer ou créer soi-même des objets, meubles et autres équipements. Quant à Agrosustain, elle a mis au point des traitements biologiques contre les champignons qui détruisent les cultures et les arbres, ou font pourrir plus rapidement les fruits et légumes dans les étalages des magasins.

Un prix de 5000?francs a été attribué à la coopérative d’habitation Équilibre, qui a créé une mini-station d’épuration pour transformer les déjections humaines en compost et traiter sur place ses eaux usées, et un autre à l’association Step Into Action, qui mobilise les jeunes pour agir en faveur du développement durable.

Les économies d’énergie et le recyclage à l’hôpital, l’hébergement d’étudiants par des séniors, un projet de film sur l’engagement des jeunes et un réseau de professionnels bénévoles ont quant à eux reçu soit une distinction, soit une mention.

«Sur la cinquantaine de dossiers que nous avons reçus, nous avons été touchés par la proportion importante de projets portés par des équipes de jeunes, étudiants ou autres, tous très compétents», note le président du jury, Daniel Cattani.

Antoine Grosjean

(TDG)