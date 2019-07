Flânerie et contrastes au sommet de Trembley

Quand on pénètre dans le Jardin de la Paix, un bruit d’eau nous extrait tout de suite de l’ambiance de la ville. Le coassement des grenouilles et tout le lieu nous happent, comme si on entrait dans un jardin privé. Il nous mène vers une passerelle, par-dessus les points d’eau et les nénuphars, vers un banc jouxtant un vieux mur qui protège ce havre de tranquillité de la route de Moillebeau. Le banc, en début de matinée, est couvert de rosée. On opte donc pour un autre, en face et au soleil, et on repasse au-dessus des plantes aquatiques. Leurs fleurs sortent. L’hiver, cette surface calme gèle facilement.

Sur le chemin, un grand cerisier. À droite, des fleurs sont alignées dans un rectangle de gazon tondu à l’anglaise. L’arbre fruitier cache une vieille serre en verre, qui abrite des cactus et dissimule elle-même une cour couverte de tilleuls, entourée de bancs. L’endroit paraît protégé de toutes les intempéries de la vie. On se pose, on respire, comme si on avait fait un bond à l’époque des grands impressionnistes, transporté dans une toile de Monet.

Lieu du souvenir

Depuis le banc, on réalise à quel point le gravier est ratissé, qu’il y a un pavillon, que les tuiles de son toit sont en ardoise. Une dame fait des exercices de méditation. Ce cadre bienveillant se prête parfaitement à la flânerie.

En face, trois panneaux sont affichés sur une maisonnette, à côté d’un fraisier. Ils racontent l’histoire du lieu. On apprend notamment qu’au XVIIe siècle, cet espace faisait partie du domaine de la famille Trembley, avant qu’il ne soit cédé à la Ville en 1933, et qu’il comptait jadis plus de serres. On apprend aussi que ses murs végétalisés accueillent des rougequeues à front blanc, des pouillots véloces, des fauvettes à tête noire.

Sur le mur, pas d’oiseau ce jour-ci, mais une plaque selon laquelle ce «jardin de la paix» est dédié à la mémoire de Sergio Vieira de Mello, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et d’une vingtaine d’autres victimes d’un attentat à Bagdad en 2003. Cette année-là, le Jardin impressionniste est devenu le Jardin de la Paix. Le souvenir et la paix, dans son for intérieur et dans le monde…

Dans la cour, plusieurs dames méditent à présent. L’eau d’une fontaine nous pousse un peu plus dans l’univers de Monet. Il y a des roses jaunes, blanches, rouges et roses. Des points de couleurs qui bougent. Et en toile de fond, les grands arbres du parc Trembley. Le jardin porte bien son nom: la nature ici est douce et accueillante.

Une autre nature

Elle l’est moins quand on sort sur la promenade des Crêts, qui gagne à être connue des amateurs de sprint en montée. Les gens ici marchent plus vite, comme si on avait basculé dans une zone de transit. La nature y est moins travaillée, mais pas sauvage pour autant. Des moutons sont de temps à autre mandatés pour tondre l’herbe, mais ils ne sont plus passés depuis longtemps.

Un verger de cognassiers et de poiriers côtoie un cerisier à moitié mort. Un enclos pour chiens longe une prairie en pente réputée des lugeurs, l’hiver. À gauche, l’herbe haute doit foisonner de tiques et à droite, les arbres empêchent la lumière de passer. On grimpe en suivant le chemin qui zigzague.

En haut, la vue sur le Jet d’eau, le Salève et le Mont-Blanc est tellement prenante qu’un kiosque et des bancs à étages, uniques en ville de Genève, ont été installés. Une personne âgée scrute l’horizon. Elle vient régulièrement, nous indique-t-elle. «C’est tellement beau.»