Fleuron du patrimoine, Le Lignon distingué

Toujours plus haut! Le Lignon n’en finit pas de séduire: lors de sa dernière séance 2019, le Conseil municipal de Vernier a accepté à l’unanimité d’inscrire sa vaste cité bleutée à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse.

Cet inventaire ISOS est une reconnaissance de la valeur patrimoniale, mais contrairement au plan de site, dont bénéficie déjà Le Lignon depuis 2009, il ne donne pas de mesures de protection effectives. Pas plus que des subventions pour réaliser des travaux de maintenance du patrimoine classé. Allusion au mégachantier, entamé depuis plus de sept ans, qui irrite fortement certains des 6500 habitants du plus long bâtiment d’Europe?

«Il a fallu huit ans pour bâtir ce grand ensemble verniolan, dans les années60. Il en faudra sans doute plus pour rénover ses façades et améliorer leur isolation thermique», prévenait en août 2012 Lionel Spicher, architecte associé du bureau Jean-Paul Jaccaud Architectes, mandaté pour effectuer une partie de cet imposant chantier.

Un chantier d’autant plus contraignant qu’il convient de préserver l’harmonie de ce fleuron du patrimoine du XXe siècle, sacré monument historique, comme le réclament le plan de site et une étude de l’EPFL.

Vers la paix sociale

Déjà reconnues et… quasi intouchables depuis 2009, les fameuses et interminables façades du Lignon, construites par l’architecte George Addor, associé au duo Julliard et Bolliger ainsi qu’à Louis Payot, devraient donc gravir un échelon supplémentaire en matière de distinction patrimoniale. Et peut-être de paix sociale...

Ex-Vert devenu indépendant, Olivier Perroux, a en effet, réussi à faire voter un amendement à cette inscription à l’inventaire fédéral plébiscitée par le Municipal. «La cité du Lignon traverse des difficultés d’ordre social majeures», estime Olivier Perroux, qui préconise l’aménagement d’une maison de quartier pour s’attaquer à une situation qualifiée d’urgente: «On assiste à des incendies, des agressions au Cycle du Renard, des cambriolages et des caillassages de véhicules d’urgence. Certains tirent la sonnette d’alarme et la réponse des autorités reste insuffisante.»

Au final, malgré la perplexité de quelques conseillers municipaux – dont celle du PDC Yves Magnin – à l’idée de mêler ces deux objets, l’amendement est accepté par 27 oui, 1 non et 4 abstentions.