Fiscalité et Léman Express au menu du Salon des transfrontaliers

Léman Express, emploi, fiscalité, statut: voilà quelques-uns des thèmes qui seront au coeur de la seizième édition du Salon des transfrontaliers des 11 et 12 octobre au complexe Martin-Luther-King, à Annemasse. Le Groupement transfrontalier européen et le «Dauphiné Libéré» organisent cet événement incontournable des transfrontaliers français, suisse et double nationaux.

A cette occasion, vous pourrez rencontrer des acteurs économiques et institutionnels vous informer sur la protection sociale, le marché du travail, la fiscalité, la santé, l’immobilier, le transport, la banque. Un job dating spécial concernant les métiers de la santé aura lieu vendredi 11 octobre sur inscription sur le site frontalier.org.

Pour mieux répondre aux attentes des exposants et des visiteurs, le Salon des transfrontaliers s'est déplacé du printemps à l’automne et se concentre désormais sur deux journées. Cette édition 2019 propose aussi des conférences sur diverses thématiques liées à ces secteurs et animées par le Groupement transfrontalier européen.

Vendredi 11 et samedi 12 octobre de 9h à 18h, entrée 3€, rue du docteur Baud. Infos sur https://www.frontalier.org/salon-frontaliers-suisse.htm