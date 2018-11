Fiscalité des entreprises: Arnaud Bürgin face à Romain de Sainte Marie

La première version de la troisième réforme fédérale et cantonale de l’imposition des entreprises (RIE III) est morte, refusée par le peuple le 12 février 2016. Quel sort les citoyens réserveront-ils à sa nouvelle mouture (si le référendum aboutit, nous voterons le 19 mai 2019)? Alors que le Canton de Vaud introduira son nouveau régime au 1er janvier 2019, Genève ajuste toujours les plus et les moins dans un bras de fer politique dont il est coutumier. Objectif: supprimer le double régime fiscal dont profitent les multinationales, qui irrite les partenaires de la Suisse. La solution proposée consiste à fixer un taux d’impôt pas trop élevé pour éviter que ces grandes entreprises ne filent ailleurs et pas trop bas pour ne pas creuser les déficits publics. Bref, la quadrature du cercle. Arnaud Bürgin, secrétaire général du Groupement des entreprises multinationales, et Romain de Sainte Marie, député socialiste, l'illustrent.

Genève doit faire preuve de confiance

Arnaud Bürgin, secrétaire général du Groupement des entreprises multinationales

Dès 2020, la Suisse et Genève en particulier ne pourront plus jouer la montre, au risque de ne pas prendre le train de la nouvelle fiscalité internationale, fondée sur la non-discrimination entre les activités nationales et internationales, l’alignement de l’imposition avec la création de valeur et une transparence accrue. Les statuts fiscaux cantonaux seront de l’histoire ancienne, sous peine de mesures de rétorsion de la part des États de l’OCDE conduisant à une double imposition.

Cette nouvelle fiscalité internationale est pleinement conforme aux valeurs de la Suisse. Le parlement fédéral l’a bien compris: il a misé sur un consensus large et a voté la «RFFA», réforme de la fiscalité des entreprises et du financement de l’AVS. Les règles du jeu sont là, une aide d’un milliard est prévue pour soutenir les cantons et les communes, mais le gros du travail reste à faire pour les cantons, qui devront s’assurer de la prévisibilité et la compétitivité de leurs conditions-cadres, en fonction de leur tissu économique.

Bien conscient de l’enjeu et du risque pour les activités à haute valeur ajoutée, le Canton de Vaud est allé vite, devançant même la loi fédérale en mettant en place un taux d’imposition des entreprises unique de 13,79% dès 2019. Dans un souci de cohérence lémanique, le Conseil d’État genevois a déposé un projet basé sur un taux unique similaire, applicable, lui, après l’entrée en vigueur de la réforme fédérale en 2020.

Dans le cadre de ce projet, l’imposition des sociétés multinationales bénéficiant d’un statut à Genève va augmenter significativement, celles-ci doublant dans la plupart des cas leur imposition cantonale. Cette augmentation va permettre de financer la baisse d’imposition pour les autres entreprises. Les multinationales établies à Genève sont prêtes à cet effort, chiffré à 220 millions de francs dans le projet actuel, pour assurer la prévisibilité et la compétitivité sur le long terme à Genève.

Le projet du Conseil d’État est désormais dans les mains du Grand Conseil, avec un potentiel de cristalliser les inquiétudes et les oppositions, bien au-delà de la fiscalité des entreprises. Nous devons suivre l’exemple du Canton de Vaud et retrouver le sens des priorités et du consensus, pour préserver nos emplois et nos rentrées fiscales, seules garantes de prestations de qualité pour la population. Faute de solution, nous mettons en risque nos finances, nos emplois actuels mais également les emplois à venir, dans un canton qui doit constamment s’adapter à un monde qui change.

Il faut aborder ce projet fiscal non pas en termes de risques mais d’opportunités. Le changement est toujours difficile et comporte des incertitudes, mais il se fait ici dans un contexte fondamentalement favorable à Genève et à son évolution. Nous devons aborder sereinement cette nouvelle page.

Genève a un don pour tout gâcher

Romain de Sainte Marie, député socialiste

Nous avons à Genève un don pour tout gâcher. Le spectre que cela se produise concernant la réforme de l’imposition des entreprises «sauce genevoise» plane de façon inquiétante…

La réforme fédérale (RFFA) a le mérite d’être audacieuse. Elle lie la suppression des statuts spéciaux dont bénéficient les entreprises multinationales étrangères et le financement d’une part de l’AVS. Certains lui reprochent qu’elle permet encore la défiscalisation de la recherche-développement pour certaines entreprises. Alors qu’elle est pourtant bien plus cadrée que RIE III. La mère des batailles ne se situe pas au niveau fédéral mais bien au niveau cantonal où chaque canton doit fixer son taux d’imposition et définir comment il utilisera les outils de la réforme fédérale (Patent box et déduction des charges R&D).

Et là, tout se complique. Ou plutôt, rien ne bouge. Le projet cantonal qui avait été déposé par Serge Dal Busco en 2016 était bien trop coûteux, avec 440 millions de pertes fiscales pour le Canton et les communes. Le «nouveau» projet déposé par Nathalie Fontanet fait légèrement mieux, avec un déficit de 434 millions. Pas mieux, dira-t-on! Mais plus de finesse de la part de cette dernière qui, après avoir effectué son travail, invite subtilement les partis à se mettre à la table des négociations.

Il est difficile de commencer plus mal. Comme le relatait la «Tribune», la majorité de droite en Commission fiscale du Grand Conseil a choisi d’entrée de jeu de baisser encore un peu plus le taux d’imposition du bénéfice des entreprises, augmentant ainsi encore un peu plus le déficit de cette réforme.

Bien sûr, si elle le désire, la majorité de droite au Grand Conseil peut voter une réforme défiant toute concurrence fiscale. En revanche, en choisissant la voie du passage en force plutôt que celle de la concertation et du compromis, elle joue le jeu dangereux du verdict populaire. Car c’est le corps électoral qui donnera son dernier mot, comme il l’avait fait le 12 février 2016, lorsqu’il avait jugé RIE III trop déséquilibrée.

Cette réforme ne peut et ne doit pas jouer le jeu de la concurrence fiscale. Genève ne peut pas régater sur tous les tableaux: être plus attractif fiscalement que le canton de Vaud pour les sociétés multinationales et être également plus avantageux fiscalement que Zurich pour le secteur bancaire. En voulant s’aligner toujours plus bas, la population genevoise en paie le prix fort.

Une réforme de l’imposition des entreprises est possible. Celle-ci doit assurer un avenir stable aux Genevois. Elle ne doit pas faire fuir les sociétés multinationales mais ne doit pas non plus plomber les finances publiques.

En effet, les investissements publics représentent un moyen de relance économique, et ainsi de création d’emplois, supérieur à une baisse de la fiscalité. Enfin, la qualité de nos infrastructures représente un atout majeur pour notre canton, alors ne scions pas la branche sur laquelle nous nous trouvons.

