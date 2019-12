Fini les voitures au quai des Bergues

D’abord l’actualité au ras du bitume, sur les pavés en grès sciés et flammés du quai des Bergues. Même si le temps se montre calamiteux – une météo à ne pas mettre un piéton dehors –, on continue à voir des horreurs dans ce secteur rebaptisé «zone de rencontre».

Ce vendredi en fin de matinée, un défilé ininterrompu de véhicules de toutes sortes – livraison, tourisme, location haut de gamme – arrive de la rue Rousseau, franchit la place de Chevelu (quel nom, quand même!), avant de s’engager sur le quai limité à 20km/h.

Piétons en danger

Aucun automobiliste ne jette un regard sur le totem et son panneau, marquant clairement le régime imposé, avec, au beau milieu du pictogramme, un petit personnage qui prend ses jambes à son cou. Le piéton, c’est lui. Bonne chance. Le régime motorisé est plutôt celui d’un trafic de transit: cela roule à 40km/h minimum.

Magistrat en Ville de Genève, Rémy Pagani qualifie la situation actuelle de «catastrophique»

Avec les conséquences que l’on sait: sur les 17 bancs publics installés par la Ville, 8 ont déjà reçu. Quoi? Le poids nocturne d’un véhicule au gabarit généreux, mésestimant la distance avec les bancs. «C’est normal, ils sont sombres et disposés au beau milieu de la chaussée: cette casse récurrente était prévisible», résume un habitant d’une voix qui n’encourage pas au dialogue. Davantage, il est vrai, l’arbitrage en situation d’urgence.

On y arrive justement, en repassant, avant Noël, par le terrain politique. Monsieur Pagani, vous en pensez quoi? «C’est catastrophique!» répond notre conseiller administratif en charge du Département des constructions et de l’aménagement. Il ajoute, non sans rappeler qu’il avait «toujours défendu la zone piétonne sur l’ensemble du quai», avec d’ailleurs le soutien du Conseil municipal, ceci: «Ces voitures qui tamponnent les bancs, cela ne peut plus durer. J’ai écrit dans ce sens au Canton, qui est l’autorité en la matière, afin que nous changions dans les meilleurs délais le régime de circulation. Le conseiller d’État Serge Dal Busco m’a répondu qu’il était favorable à cette modification. Nous nous sommes mis d’accord: les services du Département des infrastructures (DI) planchent sur un nouvel arrêté de circulation qui entrera en vigueur courant janvier.»

Définitif? Non, rien ne l’est à cette adresse évolutive qui ne sera pas vernie avant le printemps 2020. Une mise à l’essai supplémentaire, en espérant bien – c’est le souhait de la Ville – dépasser ce compromis bâtard, en raison du recours des commerçants, qui s’opposaient jusqu’ici à la disparition complète du trafic motorisé sur le quai qui est le leur.

Qu’en pensent-ils aujourd’hui? Ils apprennent la nouvelle et la commentent à chaud, même s’il fait très froid sur le pavé mouillé. Devant leur enseigne, deux figures historiques du quartier, un opticien et un bijoutier. Alain Jaques n’exclut pas «l’idée d’une future zone piétonne, moyennant, insiste-t-il, un aménagement de qualité qui fait cruellement défaut pour l’heure. La convivialité ne se décrète pas. Il faut de l’ombre pour la soutenir. C’est la première zone à créer: en juin, juillet et août, le quai est une fournaise. Or, on nous refuse une végétation qui pousse en hauteur, sous prétexte qu’il faut préserver la vue sur les façades et la rade. C’est aberrant.»

Son voisin, Lukas Breza, est plus catégorique: «Je ne veux pas de zone piétonne, mais une végétation digne de ce nom et des réalisations qui tiennent compte de notre avis et de notre expérience. Sans les commerçants que nous sommes, ce quai serait mort. Oui, il y a un problème de circulation, de non-respect de la vitesse fixée, mais que l’on installe des chicanes pour la réguler, et des agents que l’on ne voit jamais, pas des bancs qui ajoutent de la confusion et du danger.»

Vélos à toute allure

Enfin, il n’y a pas que les voitures qui posent problème, à cet endroit comme ailleurs. Les vélos électriques ont, depuis sa restauration, adopté le quai des Bergues comme un boulevard providentiel. «Ils le dévalent à 40km/h», note un observateur impartial, traversant régulièrement le quartier, sans y faire forcément ses achats. Il pose la question: «Pour être vraiment piétonne, la zone ne doit-elle pas commencer par exclure ces engins à grande vitesse?» Ils ne figurent pas en tout cas sur les totems d’entrée de rue que personne ne prend la peine de lire.

Enfin, un nouvel interlocuteur vient de se mêler au débat public. Il était de toutes les séances passées; il sera le samedi 11 janvier dans la rue. Soit le collectif d’habitants pour la mobilité à Saint-Gervais. Il plaide pour une piétonnisation complète du quartier. Le jour du rassemblement annoncé à la hauteur du pont de la Machine, il n’y aura peut-être plus une seule voiture roulant sur le quai des Bergues. De la place pour mettre beaucoup de monde, «à pied, en trottinette ou à vélo», sur ce tronçon pavé qui tient du laboratoire permanent en matière de mobilité à Genève.