Fini les dénigrements et les insultes au Cœur des Grottes

L’avocat et ancien conseiller d’État genevois Laurent Moutinot a rendu un rapport sur le foyer d’hébergement pour femmes Au Cœur des Grottes. Huit associations avaient dénoncé de graves dysfonctionnements en son sein par le biais d’une lettre commune rendue publique en septembre.

Le rapport, basé sur 43 entretiens, relève effectivement que «certains propos, au demeurant pas vraiment contestés, sont clairement inadmissibles», comme des insultes et des jugements de valeur dénigrants. Il invite les interlocuteurs à s’exprimer avec respect, et à être attentifs à ce que les informations transmises ne puissent être perçues comme des menaces. S’il estime les règles de vie majoritairement pertinentes, il s’étonne que la direction indique aux personnes à qui elles ne conviennent pas qu’elles «n’ont qu’à partir. Mais ont-elles véritablement le choix de partir? Un peu de souplesse, que diable!»

Pas de discrimination raciale

Guy Vibourel, président du conseil de fondation du Cœur des Grottes, est sur la même longueur d’onde: «Nous veillerons à un comportement professionnel irréprochable et pratiquerons une politique de tolérance zéro à ce propos.» Le rapport nuance d’autres accusations, dues à des «ressentis», comme la discrimination raciale, infondée.

Deux problèmes qui ne figuraient pas dans la liste dressée par les associations ont été identifiés lors de l’enquête. D’une part, un «conflit de pouvoir» entre le Cœur des Grottes, le centre LAVI (Aide aux victimes d’infractions) et le Centre social protestant (CSP). Le protocole qui les relie attribue «aux trois entités la compétence de procéder à l’identification d’une victime». Laurent Moutinot suggère de conclure un nouveau protocole qui précise au mieux les compétences, droit et obligations des parties. D’autre part, le statut des veilleuses de nuit a retenu son attention. Alors qu’elles assurent, en nombre d’heures, la majeure partie du temps de présence, elles ne sont considérées par leur responsable que comme des «concierges de nuit». L’auteur du rapport affirme que leur rôle doit être revu pour être «mieux intégrées dans le fonctionnement du foyer».

Dans ses conclusions, Laurent Moutinot indique que la question religieuse reste posée, dans cet établissement anciennement tenu par l’Armée du salut. «Officiellement, le foyer est laïc, mais les valeurs chrétiennes sont très présentes, en particulier chez la directrice et l’intendante.» Le Conseil de fondation réaffirme son caractère laïc et assure que la «petite prière à Dieu» chantée avant chaque repas n’aura plus lieu. Les croix au mur dénoncées n’ont pas été trouvées.

Renvois immédiats

En parallèle, plusieurs processus doivent être formalisés pour éviter un sentiment d’inégalité de traitement. Par exemple, la fin du séjour n’a pas de terme fixé à l’avance. Il est prévu un départ «immédiat» pour toute femme mettant en péril son intégrité ou celle d’autrui (vol, violence, consommation de drogue ou d’alcool à l’intérieur de la maison, racisme). «L’immédiateté pose problème […], l’absence de formalisation est une lacune grave», relève Laurent Moutinot. La direction estime à «moins de 10 cas en vingt ans les renvois avec effet immédiat» fondés sur la mise en péril. L’enquêteur relève plusieurs cas pour lesquels «on peine à voir où se situait le péril pour la personne ou pour autrui» et confirme que des renvois ont été prononcés sans s’assurer d’une solution de relogement.

Directrice sur le départ

Sur ce point, Guy Vibourel assure qu’un horizon temporel flexible sera fixé pour chaque séjour: «On mettra une date, trois mois, six mois, une année. Ce ne sera pas figé, si besoin on pourra prolonger.» De plus, les raisons des départs seront enregistrées.

Les reproches visent surtout la direction, plutôt que les collaboratrices. Le Conseil de fondation lui maintient-il sa confiance? «Evelyne Gosteli est là depuis vingt ans, reprend-il. Selon des témoignages, c’est une sainte, selon d’autres, avec elle c’est l’enfer. Elle arrive en fin de carrière et prendra sa retraite au plus tard en février 2020. On va mettre en place une nouvelle direction.»

La Ville de Genève, qui subventionne le foyer (plus de 740 000 francs en 2017), n’a pas souhaité s’exprimer à ce stade.

