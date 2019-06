«Fières, vénères et pas prêtes à se taire!»

Notre pays avait connu un vrai raz de marée fuchsia, le 14 juin 1991, lors de la première grève des femmes. Une vague violette – couleur féministe internationale – va-t-elle à présent inonder la Suisse? C’est ce qu’espèrent, confiantes, les organisatrices d’une nouvelle grève, programmée vendredi (notre édition du 5 juin).

À Genève, des collectifs, syndicats et autres organisations travaillent d’arrache-pied pour concocter un programme à la hauteur de «ce grand jour qui se veut bruyant, festif et fortissimo»… à l’image de cette militante que l’on découvre, le bras tendu et le poing serré, sur une affiche dédiée à la promotion de ce rendez-vous qui s’organise depuis plus d’un an.

Le collectif de la grève féministe genevois a prévu une multitude d’actions dans tout le canton, que ce soit dans les quartiers, sur les lieux de travail et de formation, à la maison ou dans la rue. À commencer par de nombreux pique-niques collectifs.

Liées à tous les domaines de la vie des femmes, les revendications ne manquent pas… On en compte une petite vingtaine, résumées dans le manifeste et l’appel national à la grève. L’égalité salariale, mais aussi les discriminations cachées telles que les prestations non rémunérées (tâches ménagères, éducation des enfants, aide aux proches). Une réalité qui n’est pas sans effet sur les 37% de différence entre les rentes des hommes et celles des femmes…

Crèche et écoles, gare!

«Le 14 juin, nous serons nombreuses à croiser les bras, promettent les militantes. Notre mobilisation est largement soutenue, tant par les femmes que par les hommes. Une majorité de la population réclame des changements pour favoriser l’égalité.» Plusieurs décisions et faits récents confirment la nécessité de se mobiliser, selon elles: le Conseil fédéral vient notamment de refuser d’instaurer un congé paternité qu’il juge trop cher pour l’économie… «alors qu’il annonce l’achat d’un avion de combat pour un coût estimé à 8 milliards de francs! Un montant qui permettrait de payer le congé paternité pendant les trente prochaines années, au minimum. Or la conciliation entre travail et famille passe assurément par une mesure comme le congé parental.»

Les organisatrices sont aussi violettes de colère en constatant «qu’une femme sur sept perd son emploi à cause de la maternité, une discrimination crasse puisque les hommes aussi deviennent pères, sans que cela ne prétérite leur vie professionnelle». Et que dire de la multiplication des prises de position en faveur de la hausse de l’âge de la retraite des femmes, alors que la majorité des citoyennes et citoyens a déjà refusé ce projet en votation? «Il faut augmenter les rentes, pas l’âge de la retraite, et garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale. Le temps de travail doit par ailleurs être réduit, afin de sortir du piège du temps partiel.»

La violence faite aux femmes est également condamnée: «En Suisse, une femme sur cinq a subi un acte sexuel non consenti: le sexisme est banalisé, l’éducation au consentement mutuel inexistante. Il est urgent de mettre en place un plan national de lutte contre les violences sexistes, homophobes, transphobes et de mettre en œuvre la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en vigueur en Suisse depuis avril 2018.» Les étudiantes ne sont pas en reste: le groupe M.E.U.F des collégiennes et le collectif de l’UNIGE demandent, quant à eux, la mise en place d’une meilleure protection contre le harcèlement sexuel. Relevons que ces étudiantes ont réussi à obtenir la suppression des examens le 14 juin pour favoriser la mobilisation. À 90% féminin, le personnel de la petite enfance compte bien être de la partie. Tout comme les enseignants. Résultat: presque toutes les crèches seront fermées vendredi et un service minimum sera assuré dans les écoles.

Dès 15 h 24

Les organisatrices invitent la population à rejoindre dès 15 h 24 – moment qui symbolise l’heure à partir de laquelle les femmes ne sont plus payées au vu de l’écart salarial moyen de 20% entre femmes et hommes – la plaine de Plainpalais, d’où partira le cortège à 17 heures . Il s’annonce coloré et bruyant, notamment grâce à la chorale NaNa’n’Air. Les manifestants devraient rejoindre, deux heures plus tard, le festival Bastions de l’égalité, organisé les 14 et 15 juin par le Centre de liaison des associations féminines de Genève.

À trois jours de l’événement, les militantes savourent l’instant: «La presse n’a jamais autant parlé de notre cause!»

(TDG)