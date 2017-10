Feu dans un parking à Vernier: habitants évacués

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans un parking souterrain d'un immeuble de l'avenue de Châtelaine, à Vernier (GE), détruisant une voiture et quatre deux-roues motorisés. A cause de la fumée, une centaine d'habitants ont été évacués, dont 20 d'urgence.

L'alerte a été donnée à 06h16, a indiqué le premier lieutenant Frédéric Jacques, du Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté un très important dégagement de fumée dans les allées. «La fumée est rapidement montée dans les appartements par les escaliers ainsi que par les conduites d'eaux usées qui ont fondu», a-t-il expliqué.

Gros moyens engagés

Quinze personnes ont été incommodées. L'une d'entre elles a été envoyée à l'hôpital, tandis que les autres ont été contrôlées sur place, au poste médical avancé. Vu l'état des appartements, une trentaine de personnes devront être relogées, sans garantie de pouvoir regagner leurs appartements en fin de journée.

Les hommes du feu ont eu de la difficulté à accéder au parking souterrain en raison de palissades de chantier au rez-de-chaussée. La stabilité de la dalle au-dessus de la partie sinistrée et qui donne dans une cour intérieure doit être examinée, a fait savoir Frédéric Jacques.

D'importants moyens ont été engagés dimanche matin: 30 sapeurs-pompiers du SIS et onze véhicules, dont trois lances. Ils ont été secondés par dix pompiers volontaires de Vernier et dix de la Ville de Genève. Côté sanitaire, six ambulances et deux médecins de la brigade sanitaire étaient sur place. La police a ouvert une enquête. (ATS/TDG)