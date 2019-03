Feu d'appartement à la rue de Carouge

Un locataire du 46 rue de Carouge a alerté les pompiers, ce mardi à 15h40, alors qu'il regagnait son appartement. Ce dernier était totalement envahi de fumée, suite à un feu qui se serait déclenché dans la cuisine.

Le Service d'incendie et de secours (SIS) est intervenu sur place six minutes plus tard avec quatre véhicules d'extinction et 14 sapeurs. Le sinistre a été maîtrisé grâce à de petits moyens d'extinction (extincteurs). Le locataire a été contrôlé sur place par une ambulance, mais est sain et sauf. Le trafic a été perturbé et a pu reprendre normalement vers 16h30. (TDG)