Feu aux Palettes, dans un local en sous-sol embrasé comme un four à pizza

La dernière fois que l’on a parlé du grand immeuble de l’Étoile dans le quartier des Palettes à Lancy, c’était pour des raisons artistiques. Le dessinateur Zep était passé par là. On ne l’a pas revu ce vendredi soir aux abords de la façade, à la hauteur interminable dans la nuit. Mais des pompiers, oui, et en nombre, peu avant 19 h . Dix-neuf hommes du SIS, sous les ordres du commandant Nicolas Schumacher, renforcés par la présence de dix pompiers volontaires de la commune concernée.

Le travail d’extinction qui les attend n’est pas dans les étages mais en sous-sol. Feu de cave? Non, de local à tout entasser, des rouleaux de tapis, du papier, du mobilier disparate, bref, un trop-plein de matériaux usagers qui font des flammes et beaucoup de fumée, quand ils prennent feu pour une raison inconnue.

«L’équipe partie à l’attaque avec une lance s’est retrouvée face à 20 mètres carrés de détritus complètement embrasés, explique l’officier de direction. Un peu plus d’un quart d’heure a été nécessaire pour venir à bout du sinistre.» Non loin du foyer, des sauts-de-loup en colère, crachant leurs vilaines fumées du côté de la cour intérieure, dans la partie non visible depuis l’avenue des Communes-Réunies.

Un repère utile pour aller taper le feu au bon endroit, sans se perdre dans des couloirs borgnes qui ne facilitent pas la progression. Encore moins le désenfumage qui s’ensuit. Les ventilateurs entrent en action et font le job, sans qu’il faille évacuer les locataires. «Une seule personne a été contrôlée au nid de blessés, aménagée par nos ambulanciers dans une proche pizzeria, sans qu’il ne soit nécessaire de l’acheminer à l’hôpital», poursuit le commandant Schumacher.