Fête fédérale et chasse

La Fête fédérale des sous-officiers tient le haut du pavé de cette édition du 19 août 1879. Trois colonnes d’information y sont consacrées. La célébration se tient cette année dans la ville du bout du lac. Dans un discours plein d’emphase, M. Bourdillon, président du Conseil administratif, cité dans un article, n’hésite pas à affirmer, s’adressant à des sous-officiers: «Nous avons beaucoup à apprendre de vous: le Genevois est de son caractère un peu indiscipliné et il a besoin de suivre votre exemple de dévouement à la discipline de notre armée.» La joyeuse assemblée, notables, sous-officiers suisses, autorités, se rend par la suite à Nyon en bateau pour la suite des festivités, notamment à un bal «trop tôt terminé» et un retour en vapeur qui fut splendide: «La ville était déjà illuminée et surgissait comme une fée mystérieuse des ondes réfléchissantes du bleu Léman.» Un lyrisme qui se poursuit de retour à Genève, où «des feux de Bengale, un magnifique feu d’artifice, ont ajouté à la splendeur de cette scène féerique. À un moment donné, les vieilles tours de la cathédrale ont dessiné tout à coup leur antique silhouette dans l’ombre de la nuit à la lumière éclatante de feux de toutes les couleurs.» Bien traités, les sous-officiers en 1879. Au propre comme au figuré.

Sinon, dans les nouvelles de la Confédération suisse, on apprend qu’aux Grisons, les ours, «redoutables plantigrades qui commettent des ravages dans les troupeaux d’animaux», sont chassés par les voisins du Tyrol qui les traquent à grand bruit afin de les effrayer et de les chasser en Suisse. Pas très sympa, les voisins, d’autant que, précise le rédacteur, «ce mode de procéder est non prévu dans les traités». On s’en doutait. Autre animal, qui, lui, vient des États-Unis et commet des ravages: le phylloxéra. Il s’étend en France avec une rapidité effrayante: «Tristes nouvelles de l’état des vignobles du Rhône et de la Saône. Sur les plateaux onduleux du Mont-d’Or, on aurait de la peine à trouver un seul cep épargné.» Petit insecte importé malencontreusement de l’est des États-Unis, le phylloxéra, sorte de puceron ravageur de la vigne, vit sur les racines des ceps et entraîne leur mort en trois ans.

Il faudra trente ans pour surmonter cette crise, qui a entraîné la destruction massive du vignoble en France et ailleurs. Aucune solution par insecticide n’ayant été trouvée, la clé du problème résidera dans l’utilisation de greffes de racines américaines résistant à l’insecte. L’article se termine ainsi: «Le phylloxéra a fait son apparition dans les importants vignobles de la Chautagne.» Autrement dit, aux portes de Genève.

Au chapitre de la Bourse, c’est l’été, on informe qu’elle «est complètement déserte, les affaires y sont nulles; d’ici à la fin du mois, il en sera sans doute de même». Rassurant.

Comme souvent, la Julie de l’époque conclut sa dernière page d’informations par une nouvelle cocasse. Dans un restaurant de banlieue, un client se plaint de voir du chat dans son assiette en lieu et place de lapin. Le restaurateur hausse les épaules et lui dit: «Mais il n’y a rien de bon comme le chat! Le jour viendra où, quand je vous servirai du lapin, vous me crierez: «Patron, je vous avais demandé du chat.»