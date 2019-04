Festichoc à Versoix est vraiment devenu le Paléo sucré des amateurs de chocolat

Un animal de saison confectionné en gianduja foncé. Soit une pâte de chocolat et de noisettes finement broyées. Droit comme un menhir, ce lapin géant, assemblé sur place après une préparation fine en atelier, constitue l’une des attractions de cette 15e édition de Festichoc à Versoix.

Ce dimanche à 15 h, les gens font cercle autour de lui. Les petites tailles doivent se contenter de la voix vitaminée d’un speaker infatigable. Près de 200 personnes réunies attendent le coup de marteau de Michel Pont, le VIP du jour, préposé à la démolition après badigeonnage. Les préparatifs sont un peu longs, le public n’est pas pressé.

Ferveur contemplative: le chocolat adoucit les mœurs, on fait partout la queue sans tirer la gueule. À commencer par le train de 14 h, sur le quai numéro 1 de la gare Cornavin. Les places sont prises d’assaut, on fait le trajet debout comme si l’on était dans un wagon pour Paléo.

Ce festival vit un peu la même chose que son grand frère musical; son capital de sympathie lui assure un succès populaire considérable, quelle que soit la météo. Les 50 000 visiteurs présents sur deux jours en 2018 seront probablement à nouveau atteints, voire dépassés cette année.

L’engouement corporatiste est lui aussi confirmé, avec, précisent les organisateurs, «la participation record des 34 meilleurs artisans chocolatiers suisses». Le temps manque pour vérifier en bouche ce palmarès annoncé. Trop de monde aussi devant chaque stand pour plonger la main dans les plateaux de dégustation qui se vident à vue d’œil. Ceux qui font dans le «local artisanal, sans lactose ni sucre ajouté» suscitent un plébiscite immédiat. Sur le même présentoir, une plaque de chocolat toute verte. Son rendu écolo interroge. Réponse de la vendeuse: «Réalisé à base de matcha, cette poudre d’origine japonaise, tirée de feuilles de thé vert moulues.» Et les pigments foncés? «Du sésame noir».

Après les couleurs singulières, repérables également sur cet œuf de Pâques surdimensionné, livré à domicile pour le prix amical de 1200 francs, les sculptures en chocolat des apprentis en confiserie et celles en pâte à pain des apprentis boulangers pâtissiers.

Compétition relevée. Quarante œuvres comestibles attendent la sanction d’un public. Une procession interminable d’experts du dimanche. Le thème du «jardin japonais» a inspiré de jolies choses. Celui, attendu, des quinze ans de Festichoc fait davantage songer à des arrangements funéraires. Dans une catégorie plus libre, la statue de Pinocchio s’impose à tous les regards et appétits. Un nez à croquer. TH.M.

(TDG)