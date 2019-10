Femmes tabassées en Vieille-Ville: liberté refusée à l’un des suspects

La justice française n’a rien voulu savoir. N., suspecté d’avoir participé au tabassage des cinq jeunes femmes le 8 août 2018 devant le Petit Palace, a demandé à être confronté aux victimes et à un témoin qui l’accusent. Il a également fait une demande de libération provisoire. Ses deux requêtes ont été successivement rejetées par les juges au mois d’octobre, selon nos informations.

En ce qui concerne sa demande de mise en liberté, N., détenu depuis plus de 11 mois à Chambéry et qui conteste tout acte de violence, a tenté de bénéficier du port d’un bracelet électronique. Une ordonnance du 24 octobre, que nous avons consultée, refuse sèchement cette proposition. Les juges, chargés de la détention, évoquent des «indices graves et concordants, des témoignages […], des traces ADN rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés et pour lesquels il encourt une peine criminelle.» Selon l’arrêt, son maintien derrière les barreaux est l’unique moyen d’empêcher toute pression sur les témoins et les plaignantes «qui le désignent comme l’un des agresseurs les plus violents. Et en tout cas celui d’entre eux qui a déclenché les violences.» Pour les juges, les victimes, blessées et fragiles, doivent impérativement en être protégées.

Libre, N. risquerait de contacter les plaignantes non pas directement mais via les réseaux sociaux, relève l’ordonnance. De plus, poursuivent les juges, il pourrait sortir et boire, ce qui «n’est pas étranger au déchaînement de comportements violents observés la nuit des faits, violences gratuites pouvant faire craindre une réitération tout aussi imprévisible dans des circonstances similaires». Selon l’expert mandaté par le juge d’instruction, le prévenu ne souffre pas de problèmes psychiatriques et il est responsable de ses actes.

Pistolets et matraques

Autre élément relevé dans l’ordonnance, le détenu n’a certes pas d’antécédents en tant que majeur mais il a été condamné pour extorsion et tentative de vol en réunion lorsqu’il était mineur. Pour les faits du Petit Palace, cet amateur de boxe anglaise se retrouve poursuivi pour tentative de meurtre et violence aggravée. Lors de la perquisition à son domicile, en France voisine, la police a retrouvé des pistolets, des matraques et une bombe au poivre: pour sa protection à domicile, dit-il en substance.

Dans le coma

Cinq femmes tabassées, six Français dans le collimateur de la justice, cette affaire, gérée par les autorités de l’Hexagone, n’en finit pas de rebondir. La nuit des faits, les victimes qui sortaient de la boîte de nuit située en Vieille-Ville ont été frappées par plusieurs individus avec une extrême violence. Plusieurs d’entre elles, blessées à la tête, ont fini à l’hôpital et l’une avait même sombré dans le coma pendant plusieurs jours. Cette dernière, défendue par Me Saskia Ditisheim, n’avait aucun souvenir de l’agression. Des témoins décrivent des «pénalties» dans la tête des victimes au sol, des coups de poing dans le visage et même des coups de béquille et de matraque. Puis, au final, des agresseurs en fuite.

Me Robert Assaël, défend les quatre autres victimes, nées entre 1985 et 1996. Elles se connaissent et travaillent ensemble dans un restaurant de la place. À l’époque des faits, l’une d’elles s’était fait aborder par l’un des prévenus qui lui avait proposé à boire. Elle avait refusé et dansé avec ses amies. Sur la piste de danse, un autre prévenu aurait fait des avances à une autre fille de la bande. Lui aussi sera éconduit.

Entre 4 et 5 h du matin, les copines avaient quitté le dancing et emprunté les escaliers descendant en direction des Rues-Basses. En bas des marches, elles avaient aperçu une femme qui se faisait tabasser par un homme. Elles avaient hurlé, insulté l’agresseur et lui avaient demandé d’arrêter. C’est alors que, surgissant de nulle part, les autres malfrats avaient violemment agressé les jeunes femmes. L’une d’elles avait fini par perdre connaissance sous les coups. Trois Kosovars étaient venus les secourir et étaient parvenus à mettre en fuite les voyous.

«Procédure allongée»

Quel est aujourd’hui l’état psychologique des victimes? «Un an après cette agression d’une violence inouïe et gratuite, elles sont encore très marquées et détruites, indique Me Robert Assaël, leur vie n’est plus la même. Les inculpés nient les évidences et les nombreuses preuves qui les confondent pourtant; la procédure en est ainsi allongée et mes clientes ne peuvent se reconstruire. Le seul tort de mes clientes: avoir voulu secourir une femme innocente, qu’elles ne connaissaient pas, qui se faisait injustement tabasser!»