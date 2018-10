Femme poignardée à la Plaine: le Parquet requiert 14 ans de prison

Enfin, la victime a eu sa place dans ce procès. Jusqu’alors, toutes les attentions du Tribunal criminel s’étaient portées sur celui qui lui a infligé un supplice, treize coups de couteau, avant de la laisser mourir dans son salon.

C’est quand le procureur Frédéric Scheidegger a entamé sa plaidoirie qu’elle est apparue, avec ses rondeurs, son sens de la déconnade et sa solitude. «Elle aurait eu 52 ans aujourd’hui.» Des mots précis pour décrire une existence malmenée. Celle d’une femme abandonnée par le père de sa fille un an et demi seulement après la naissance de celle-ci. «Méprisée, déjà à cette époque-là», soupire le représentant du Ministère public.

«Il faut bien rêver…»

La dépression guette. Elle ouvre sur la consommation excessive d’alcool, de drogue, la perte de son emploi aux Services industriels. Elle a une fille avec laquelle la relation est bonne, mais vit seule, «dans le plus grand désordre» avec son chien et des chats. La Plaine a beau être un petit village, ses voisins n’auront d’elle rien d’autre que l’image d’une femme qui promène son chien.

Cinq ans avant de mourir, la rencontre avec son tueur a lieu sur internet. «Elle est très disponible, peu exigeante. Elle est peut-être même tombée un peu amoureuse. Elle avait quelques espoirs: il faut bien rêver…» lance le procureur avec désenchantement. Le séducteur rencontré en ligne disparaît une première fois sans raison. Puis, il réapparaît dans la modeste existence de l’habitante de La Plaine pour des soirées de sexe et de drogue. La dernière date du réveillon 2015. Quelques jours après, il lui plantera un couteau dans le cou sous prétexte qu’elle voulait dénoncer ses infidélités à sa nouvelle compagne.

Dans sa plaidoirie, Frédéric Scheidegger insiste sur la solitude d’une mère injustement brutalisée à mort. «Elle voulait juste un minimum de respect!» L’enjeu pour le tribunal étant de qualifier les faits, il pointe le motif «futile» et «particulièrement odieux» du Genevois de 41 ans. Au terme de sa plaidoirie, il demande aux juges de retenir l’assassinat et une peine privative de liberté de 14 ans.

Laura Santonino, avocate de la partie plaignante parvient à la même conclusion: il s’agit d’un assassinat. Mais durant deux heures, elle s’affaire à décomposer le profil d’un homme «lâche» et «menteur» qui a trompé tant de femmes avant d’«exécuter» sa victime «tel un bourreau». Méticuleuse et grave, elle compte à haute voix jusqu’à neuf comme les neuf premiers coups de couteau portés à la gorge de la victime. «Frapper autant de fois une femme vulnérable et sans défense, c’est faire preuve de cruauté et de perfidie.»

Avant que la parole ne passe aux avocats, les psychiatres ont esquissé la personnalité du prévenu. Il est borderline. Difficile d’expliquer son acte dans la mesure où son geste fatal n’entre pas dans la catégorie des conduites pathologiques. Les coups de couteau seraient la conséquence «d’une colère blanche». Émotion qui, pour un être souffrant de troubles de la personnalité, se révèle difficilement maîtrisable. D’où la nécessité de retenir une responsabilité légèrement restreinte, suggèrent les psychiatres au Tribunal criminel.

La défense plaide le meurtre

Leur rapport sert d’appui à la défense. Après avoir visé les «insuffisances» du Ministère public dans la procédure, Me Vincent Spira plaide la perte de contrôle, la primauté de l’émotionnel sur le rationnel. «Ne s’agit-il pas d’une impulsion?» Aux juges, il demande de retenir soit le meurtre passionnel, soit le meurtre. Tous deux impliquant des peines moins élevées que l’assassinat.

Le verdict sera rendu vendredi.

(TDG)