Faut-il couvrir ce sein que je ne saurais voir?

Vendredi, il y avait de tout sur les pancartes de la manif des femmes. Du prometteur: «J’aime le hockey, le sexe et la bière» au triomphal: «Vive les cons!» Et même des vers de mirliton: «Plus de clitos, moins de glyphos». Il y avait aussi des seins nus et des ballons en forme de clitoris et bien d’autres choses encore. Grossiers ces artifices? contre-productifs ces messages? Des hommes pourraient-ils aussi se promener avec des baudruches épinglant le ciel? Le public s’interroge, les professionnels sont partagés.

Foutaises! Toute manifestation est par essence un débordement. Plus ou moins encadrée, elle envahit les trottoirs, annexe les chaussées. Ses membres se montrent et se comptent. En son sein, l’individu s’exhibe et s’évanouit tour à tour. Dans l’unité contradictoire du cortège, une énergie joyeuse, carnavalesque et libératrice déferle, comme on l’a vu en fin de semaine passée. Et les mots alors? Les slogans crus? Foutaises encore! Qu’ils fassent référence au corps physique et matériel des femmes est la moindre des choses. N’a-t-il pas été, n’est-il pas encore, le prétexte de leur abaissement? Il est donc normal qu’il serve d’étendard à toutes.

Un détail néanmoins. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux dans une manifestation: vouloir des paroles libres pour les unes, mais conformes à la doxa pour les autres, des corps dénudés pour les unes, des yeux chastement baissés pour les autres. Si des seins se promènent à l’air, ne comptez pas sur moi pour ne pas les voir.

(TDG)