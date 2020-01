Faute de concurrence, douze communes connaissent déjà leur futur Exécutif

Les prétendants à la vie politique des communes genevoises sont désormais connus. Au total, 1863 candidats, répartis sur 173 listes provisoires rendues publiques jeudi, visent un siège dans un Conseil municipal. Du côté des Exécutifs, ils sont 241 à se présenter sur 132 listes.

Si la plupart des grandes villes restent attractives pour les candidats, la situation est bien différente dans de nombreuses petites communes. Pour douze d’entre elles, la course à l’Exécutif est même d’ores et déjà jouée, faute de concurrence.

Ainsi, les habitants d’Aire-la-Ville, Avusy, Cartigny, Céligny, Chancy, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Laconnex, Pregny-Chambésy, Presinge et Troinex ne seront pas appelés aux urnes afin de choisir leurs magistrats. Ceux-ci seront élus tacitement, comme le veut une modification de la Constitution de 2016. Cette dernière stipule que «si le nombre de candidat-e-s au premier tour est égal au nombre des postes à pourvoir, l’élection est déclarée tacite».

Huit autres communes (Anières, Bardonnex, Choulex, Collex-Bossy, Gy, Meinier, Puplinge et Russin) se contenteront quant à elles d’élire deux adjoints, le poste de maire étant également courtisé par un seul citoyen. Enfin, Jussy voit ses deux adjoints déjà élus.

Résultats connus

Au Municipal, les jeux sont également déjà faits du côté d’Avusy, Cartigny, Céligny, Laconnex et Presinge, où le nombre de postes à pourvoir est égal au nombre de candidats. Mais ici, la règle de l’élection tacite ne s’applique pas: pour les Délibératifs, les citoyens devront voter, même si le résultat est déjà connu.

Comment interpréter cette absence de concurrence? À Cartigny, c’est visiblement le climat politique serein qui explique l’absence d’enjeu électoral, au Municipal comme à la Mairie. «Les deux partis de la commune, Vivre à Cartigny et Cartigny La Grave Ensemble, établissent conjointement la liste en remplaçant si besoin les départs, explique Carine Zach, maire. C’est possible grâce à la bonne entente entre ces deux groupes, qui montre que la vie politique fonctionne bien dans notre commune. Même si, évidemment, chacun est libre d’être candidat.» La magistrate ignorait jusqu’à peu que l’élection serait tacite. «Je le regrette presque un peu. Même s’il n’y avait pas d’enjeu, les gens de Cartigny ont toujours été voter et, en ce sens, validaient notre travail.»

Du côté de Céligny, l’absence de velléités explique l’élection tacite de l’Exécutif. «Peu de gens ont envie de relever ce challenge, analyse Vincent Hornung, adjoint. Ces postes demandent beaucoup, et la rémunération est très faible. Seuls ceux qui étaient déjà dans la course ont souhaité se lancer.» Comment expliquer une si courte liste au Municipal? «Nous avons eu la bonne surprise d’avoir plus de candidats que la liste communale. Mais nous avons procédé à des arbitrages pour éviter de perdre des candidats de valeur, ce qui risquait d’arriver avec le système proportionnel.»

Plus étonnant, la commune de Collonge-Bellerive, davantage peuplée que ces deux dernières, n’aura pas à trancher pour son Exécutif. Les trois candidats de l’Entente, Marcel Goehring, Philippe Thorens et Carole Lapaire, ont carte blanche. Pour la maire sortante, la PLR Francine de Planta, ce cas de figure s’explique par la «sérénité» qui règne depuis sept législatures au sein du Conseil administratif. «Cette collégialité dont je suis très fière permet de faire avancer les choses dans la commune. Il y a par conséquent une bonne entente avec le Conseil municipal, qui n’est pas dans une posture d’opposition, et une confiance des habitants.»

S’il n’y a pas de suspense dans plus d’un quart des communes, les places sont en revanche chères dans les conseils municipaux des grandes villes. À Genève, ils sont 279 candidats pour 80 sièges. Vernier compte 109 candidats pour 37 places, Meyrin affiche 95 candidats pour 35 sièges et Carouge 91 pour 33 places.

Davantage de femmes

Le nombre de candidats est en hausse par rapport à 2015. Alors, seules 1723 personnes avaient postulé pour siéger au Conseil municipal et 222 briguaient un poste à l’Exécutif. Le nombre de femmes augmente également: au total, 79 briguent des postes dans une Mairie contre 68 en 2015. Et 721 visent un siège dans un parlement communal (629 en 2015). À noter que le plus jeune candidat est une femme, Alessia Cavalieri. Elle aura 18 ans le 15 février et vise le Municipal du Grand-Saconnex pour le PDC. Le plus âgé, Claude Guignard, 82 ans, se trouve sur la liste Vand’oeuvres pour vous.

Enfin, des apparentements surprennent, comme à Meyrin, où le PLR s’est allié à l’UDC et à Plan-les-Ouates, où le MCG et le PLR partent unis.