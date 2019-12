Faute d’agents, le poste de police des Pâquis a été contraint de fermer samedi

Les portes du poste de police des Pâquis sont restées closes au public samedi de 15h à 19h, selon une information de la RTS.

En cause, le nombre important d'interventions et d'auditions qui étaient menées dans le canton ce jour-là. Un signe de la pénurie de personnel au sein de la police? Pas selon son service de presse, qui estime que l’effectif ce jour-là était largement suffisant, puisqu'il atteignait «presque le double du minimum exigé». Combien d’agents étaient présents samedi et combien sont-ils habituellement dans le poste pâquisard? Nous ne le saurons pas.

Le service de presse concède toutefois que la fermeture d’un poste n’est pas une procédure «habituelle», mais «cela peut arriver parfois lorsque, pour des raisons de volume inhabituel de travail, la décision est prise de basculer des forces vers des tâches plus urgentes. Samedi, le relais a été pris par le poste de police de l'aéroport, de Cornavin et par la Brigade de sécurité routière.»

Par manque d'effectif, le poste des Pâquis n'a pas non plus pu envoyer deux agents, comme cela était prévu, participer à l'opération Tabazan, qui vise à rendre visibles dans un but dissuasif les forces de l'ordre dans les lieux commerçants durant la période des Fêtes.

Deux patrouilles pour 500 000 habitants

Au même moment, toujours selon la RTS, seules deux patrouilles de police-secours (117), qui assure les interventions d'urgence 24h/24, étaient disponibles samedi pour l’ensemble du canton et ses 500 000 habitants. Une situation ni inquiétante ni inhabituelle pour la police. «Sans confirmer ce chiffre, il peut arriver qu'il n'y ait que peu de patrouilles disponibles sur une période limitée, le temps que d'autres agents puissent se libérer. C'est d'ailleurs bien dans ce but que le Groupe de suivi judiciaire a été créé (ndlr: il décharge Police-secours des tâches administratives). Samedi, du personnel d'autres services était déployé au centre-ville et aurait pu au besoin être engagé», indique le porte-parole de la police.

Police-secours garantit un effectif minimal de 55 policiers dans le canton en journée. La nuit, ce socle passe respectivement de 34 à 32 pour les week-ends et les jours fériés. En mai, le conseil d'État indiquait que Police-secours comptait 396,70 postes. Au vu de la population, ils devraient toutefois compter 167 agents supplémentaires pour répondre aux exigences du Règlement sur l'organisation de la police.

Tous corps de police confondus, il manquerait selon la RTS 701 policiers. En 2018, 2,5% des réquisitions n'ont pu être assurées par manque de personnel.